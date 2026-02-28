28 Fevral 2026
AZ

Bilalhəbaşi Nəzərov “Strandja”da finala vəsiqə qazanıb

Boks
Xəbərlər
28 Fevral 2026 21:40
70
Bilalhəbaşi Nəzərov “Strandja”da finala vəsiqə qazanıb

Azərbaycan boksçusu Bilalhəbaşi Nəzərov Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada “Strandja” beynəlxalq turnirində finala yüksəlib.

İdman.Biz xəbər verir ki, 50 kq-da mübarizə aparan milli üzvü yarımfinalda Siyovuş Muxammadiyevlə (Ukrayna) qarşılaşıb.

Hər 3 raundu xeyrinə bitirən boksçumuz yekunda 5:0 (30:27, 29:28, 29:28, 30:27, 29:28) hesabı ilə qələbə qazanıb. O, sabah keçiriləcək həlledici döyüşdə Daniyal Sabitlə (Qazaxıstan) üz-üzə gələcək.

Digər boksçumuz Malik Həsənov (65 kq) isə “Strandja”nı bürünc medalla başa vurub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Turnirə federasiyanın dəstəyi olmadan yollandım” - Emili Rzayevanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
16:57
Boks

“Turnirə federasiyanın dəstəyi olmadan yollandım” - Emili Rzayevanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

İdmançımız Abu-Dabidə qızıl medal qazanıb
U-17 Azərbaycan çempionatında qız boksçuların yarışı başa çatıb - FOTO
16:50
Boks

U-17 Azərbaycan çempionatında qız boksçuların yarışı başa çatıb - FOTO

Yarışda doqquz çəki dərəcəsi üzrə mükafatçılar müəyyənləşib
Usik və Verhoven Giza ehramlar kompleksində döyüşəcəklər
01:20
Boks

Usik və Verhoven Giza ehramlar kompleksində döyüşəcəklər

Usık sonuncu dəfə iyul ayında döyüşmüş və Daniel Dübuanı beşinci raundda nokaut etmişdi
Azərbaycanın iki boksçusu “Strandja”da yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİR
27 Fevral 19:14
Boks

Azərbaycanın iki boksçusu “Strandja”da yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİR

Bilalhəbaşi Nəzərov ermənistanlı Rudolf Qarboyana qalib gəlib
Azərbaycan boksçusu beynəlxalq yarışda qızıl medal qazandı
27 Fevral 16:48
Boks

Azərbaycan boksçusu beynəlxalq yarışda qızıl medal qazandı

Emili Rzayeva Zayed İdman Turnirinin qalibi olub
Təcavüzdə ittiham edilən futbolçu bəraət aldı
27 Fevral 13:04
Futbol

Təcavüzdə ittiham edilən futbolçu bəraət aldı

Fransalı futbolçu karyerasını Mərakeşdə davam etdirəcək

Ən çox oxunanlar

Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi
26 Fevral 02:43
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO

1/8 final mərhələsinin püşkatması 27 fevralda keçiriləcək
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
27 Fevral 16:23
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Gəncə təmsilçisi ilk hissədə vurduğu qollarla oyunun taleyini həll etdi
“Qəbələ” - “Karvan-Yevlax”: Autsayderlərin oyununda qalib müəyyən olunmayıb
19:05
Futbol

“Qəbələ” - “Karvan-Yevlax”: Autsayderlərin oyununda qalib müəyyən olunmayıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 1-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “Neftçi” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
16:33
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “Neftçi” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

Beləliklə, tərəflər hərəyə bir xalla kifayətləniblər