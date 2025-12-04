“Altı boksçumuz dünya çempionatında medal qazana bilər” - Vüqar Ələkbərovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Sentyabrın 2-14-də Liverpulda yeni yaradılan və Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi (BOK) tərəfindən tanınan “World Boxing” təşkilatının bayrağı altında keçirilən dünya çempionatından sonra dəri əlcək ustaları Dubayda analoji turnirdə bir araya gələcəklər.
BOK tərəfindən tanınmayan keçmiş IBA-nın bayrağı altında keçiriləcək bu dünya çempionatı bir sıra məqamlarla diqqət çəkəcək.
Burada təxminən 120 ölkənin nümayəndələri iştirak edəcək. Bu isə təsadüfi deyil. Çünki 8 milyon ABŞ dolları - həvəskar boks tarixində rekord mükafat fondu hesab olunur. Çempionlara 300 min dollar, gümüş və bürünc mükafatçılara isə müvafiq olaraq 150 min və 75 min dollar veriləcək.
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Rövşən Xocayevin rəhbərliyi altında 11 idmançı ilə təmsil olunduğu bu yarışda boksçularımızdan nə gözləmək olar?
Bu barədə öz proqnozunu İdman.Biz-ə 2000-ci il Olimpiya Oyunlarının bürünc mükafatçısı, tanınmış keçmiş boksçu Vüqar Ələkbərov bildirib.
“Düşünürəm ki, uşaqlar üçün çox çətin olacaq. Ən azı ona görə ki, bu dünya çempionatında iştirak edən hər bir boksçu böyük mükafat fondundan pay götürmək üçün öz şansından maksimum yararlanmağa çalışacaq. Üstəlik, çox şey püşkatmadan asılı olacaq - püşk hər bir boksçumuz üçün nə dərəcədə əlverişli olacaq? Amma inanıram ki, ən azı altı nəfər - Sübhan Məmmədov (48 kq), Məhəmmədəli Aşurəliyev (60 kq), Sarxan Əliyev (70 kq), Səidcəmşid Səfərov (80 kq), Alfons Dominqes (86 kq) və Məhəmməd Abdullayev (92 kq-dan yuxarı) medal qazanacaq. Onlardan kimsə çempion ola biləcəkmi - bu isə artıq hər birinin özündən, iradəsindən və öz gücünə inamından asılıdır”, - deyə Vüqar Ələkbərov vurğulayıb.
Vüqar Vüqarlı