3 Dekabr 2025
AZ

Terens Krouford ikinci orta çəkidə WBC çempionu titulundan məhrum edilib

Boks
Xəbərlər
3 Dekabr 2025 19:46
24
Terens Krouford ikinci orta çəkidə WBC çempionu titulundan məhrum edilib

38 yaşlı məğlubedilməz amerikalı Terens Krouford WBC ikinci orta çəkidə çempion titulundan məhrum edilib.

İdman.Biz bu barədə təşkilatın mətbuat xidmətinə istinadən bildirir.

Bu qərarın səbəbi Kroufordun sentyabr ayında Saul Alvareslə döyüşü üçün bütün WBC çempionlarından tələb olunan 300.000 dollarlıq iştirak haqqını ödəməməsidir. Məlumata görə, WBC super orta çəki titulu uğrunda Həmzə Şiraz və Kristian Mbilli arasında mübarizə aparacaq.

Krouford hazırda WBA Super, IBF, WBO və The Ring titullarına sahibdir. Kroufordun 42 qələbəsi var, bunlardan 31-i nokautla olub və heç bir məğlubiyyəti olmayıb.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Samir Hüseynov: “Bəzi gənc boksçularımız ilk dəfə dünya çempionatına çıxacaqlar” - VİDEO
12:54
Boks

Samir Hüseynov: “Bəzi gənc boksçularımız ilk dəfə dünya çempionatına çıxacaqlar” - VİDEO

300 min dollarlıq mükafat fondu gərgin rəqabət vəd edir
Dünya çempionatına yollanan azərbaycanlı boksçu: “Rəqiblərimin döyüşlərinə baxmıram” - MÜSAHİBƏ
12:18
Boks

Dünya çempionatına yollanan azərbaycanlı boksçu: “Rəqiblərimin döyüşlərinə baxmıram” - MÜSAHİBƏ

Sərxan Əliyev bildirib ki, heyət gənc və təcrübəli simalardan ibarətdir
Lennoks Lyuis tarixin ən böyük 5 boksçusunun adını çəkib
08:10
Boks

Lennoks Lyuis tarixin ən böyük 5 boksçusunun adını çəkib

Lyuis özünün də ən yaxşı bokçular siyahısına daxil olduğunu deyib
Mayk Tayson Dana Uaytın “Əli Qanunu”na təklif etdiyi düzəlişləri dəstəkləyib
06:13
Boks

Mayk Tayson Dana Uaytın “Əli Qanunu”na təklif etdiyi düzəlişləri dəstəkləyib

Məsələ ilə bağlı son qərar ABŞ Konqresində veriləcək
Dünya Boks Çempionatı bir gün gec başlayacaq – IBA baş katibi
2 Dekabr 20:23
Boks

Dünya Boks Çempionatı bir gün gec başlayacaq – IBA baş katibi

Çempionat 13 dekabradək BƏƏ-nin Dubay şəhərində keçiriləcək
Azərbaycan boksçuları Dünya Kubokunda iştirak edəcəklər
2 Dekabr 13:47
Boks

Azərbaycan boksçuları Dünya Kubokunda iştirak edəcəklər

Dünya kubokunda 15 ölkənin boksçuları güclərini yoxlayacaq

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?
2 Dekabr 13:33
Futbol

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?

Yüksək tələbat səbəbilə biletlər qısa müddətdə tükənə bilər
“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
11:39
Cüdo

“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycan çempionatında komandanın şansları barədə “Judo Club 2012”-nin baş məşqçisi danışıb
Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?
1 Dekabr 13:55
Futbol

Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?

“Rux”un yetirməsi Ukraynanın U-16 və U-17 yığmalarında çıxış edib
Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
12:06
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz