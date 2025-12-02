2 Dekabr 2025
AZ

Azərbaycan boksçuları Dünya Kubokunda iştirak edəcəklər

Boks
Xəbərlər
2 Dekabr 2025 13:47
30
Azərbaycan boksçuları Dünya Kubokunda iştirak edəcəklər

Dekabrın 3-də Rusiyanın Yuqorsk şəhərində neft ölkələri arasında boks üzrə Dünya kuboku start götürəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Boks Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, dörd gün davam edəcək yarışda Azərbaycan millisi də mübarizə aparacaq.

Sibirdə nefti kəşf edən həmyerlimiz Fərman Salmanovun xatirəsinə həsr olunmuş Dünya kubokunda məşqçi Rafiq İsmayılovun rəhbərliyi altında Yadigar Əliyev, Ramal Yolçiyev (hər ikisi 51 kq), Mətin Məmmədov (57 kq), Əli Miriyev (60 kq), Ruslan Bayramov (63,5 kq), Malik Həsənov (67 kq), Novruzəli Quliyev və Rasim Çobanlı (hər ikisi 75 kq) rinqə çıxacaq.

Yarışda ölkəmizi Anar Nağdıyev referi kimi təmsil edəcək.

Qeyd edək ki, Dünya kubokunda 15 ölkənin boksçuları güclərini yoxlayacaq.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Avropa çempionu olan azərbaycanlı boksçu: “Eyni nəticəni mundialda da təkrarlayacağıma inanıram”
12:23
Boks

Avropa çempionu olan azərbaycanlı boksçu: “Eyni nəticəni mundialda da təkrarlayacağıma inanıram”

Sübhan Mamedov bu yarışda 48 kq-da rinqə çıxacaq
Azərbaycan Boks Federasiyasının rəhbərliyi dünya çempionatı öncəsi milli komanda ilə görüşüb - FOTO
11:35
Boks

Azərbaycan Boks Federasiyasının rəhbərliyi dünya çempionatı öncəsi milli komanda ilə görüşüb - FOTO

Dekabrın 3-13-də keçiriləcək dünya çempionatında Azərbaycan millisi 11 boksçu ilə təmsil olunacaq
Usik mütləq dünya çempionu statusunu itirməsi barədə: “Bu, müvəqqətidir”
1 Dekabr 18:46
Boks

Usik mütləq dünya çempionu statusunu itirməsi barədə: “Bu, müvəqqətidir”

İyulun 20-də keçirilən son döyüşdə Usik britaniyalı Daniel Dübua ilə rinqi bölüşüb
Boks üzrə Azərbaycan milli komandası Vətənə qayıdıb - FOTO
1 Dekabr 13:10
Boks

Boks üzrə Azərbaycan milli komandası Vətənə qayıdıb - FOTO

İdmançılarımız U-23 Avropa çempionatında bir qızıl və iki bürünc medala yiyələniblər
Mayk Tayson: “Füri indi qayıtmasa, 40 yaşında peşman olacaq” - VİDEO
1 Dekabr 07:20
Boks

Mayk Tayson: “Füri indi qayıtmasa, 40 yaşında peşman olacaq” - VİDEO

Boks əfsanəsi həmkarına rinqə dönmək çağırışı edib
Azərbaycan millisi dünya çempionatında 11 boksçu ilə təmsil olunacaq
30 Noyabr 11:00
Boks

Azərbaycan millisi dünya çempionatında 11 boksçu ilə təmsil olunacaq

Boksçularımız Dubayda keçiriləcək dünya çempionatına hazırdır

Ən çox oxunanlar

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 Noyabr 19:02
Cüdo

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz üçüncü yer uğrunda görüşdə Niderland idmançısı Yur Spaykersi ipponla məğlub edib
Misli Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”yə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
29 Noyabr 16:31
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”yə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

XIII tura noyabrın 30-da yekun vurulacaq
“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”a qalib gələrək liderliyini möhkəmləndirib - YENİLƏNİB + VİDEO
29 Noyabr 18:58
Futbol

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”a qalib gələrək liderliyini möhkəmləndirib - YENİLƏNİB + VİDEO

XIII tura noyabrın 30-da yekun vurulacaq
Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?
1 Dekabr 13:55
Futbol

Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?

“Rux”un yetirməsi Ukraynanın U-16 və U-17 yığmalarında çıxış edib