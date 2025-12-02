Azərbaycan boksçuları Dünya Kubokunda iştirak edəcəklər

Dekabrın 3-də Rusiyanın Yuqorsk şəhərində neft ölkələri arasında boks üzrə Dünya kuboku start götürəcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Boks Federasiyası məlumat yayıb.
Bildirilib ki, dörd gün davam edəcək yarışda Azərbaycan millisi də mübarizə aparacaq.
Sibirdə nefti kəşf edən həmyerlimiz Fərman Salmanovun xatirəsinə həsr olunmuş Dünya kubokunda məşqçi Rafiq İsmayılovun rəhbərliyi altında Yadigar Əliyev, Ramal Yolçiyev (hər ikisi 51 kq), Mətin Məmmədov (57 kq), Əli Miriyev (60 kq), Ruslan Bayramov (63,5 kq), Malik Həsənov (67 kq), Novruzəli Quliyev və Rasim Çobanlı (hər ikisi 75 kq) rinqə çıxacaq.
Yarışda ölkəmizi Anar Nağdıyev referi kimi təmsil edəcək.
Qeyd edək ki, Dünya kubokunda 15 ölkənin boksçuları güclərini yoxlayacaq.