Samir Hüseynov: “Gənc boksçularımız ilk dəfə dünya çempionatına çıxacaqlar” - VİDEO

Millimizin boks üzrə dünya çempionatına hazırlığı tamamlanıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, Azərbaycan Boks Federasiyasının prezidentinin müşaviri Samir Hüseynov qarşıdakı yarışla bağlı qurumun mətbuat xidmətinə açıqlama verib.
S.Hüseynovun sözlərinə görə, dekabr ayının əvvəlində Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində Beynəlxalq Boks Assosiasiyası tərəfindən təşkil olunacaq dünya çempionatı üçün milli komanda tam hazır vəziyyətdədir.
“Azərbaycanın Boks millisi özbəkistanlı Rövşən Xocayevin rəhbərliyi ilə fiziki və taktiki baxımdan yüksək səviyyədə hazırlıq keçib”, - deyə o bildirib.
Qeyd olunub ki, millimiz daha əvvəl, sentyabr ayında Liverpulda “World Boxing” təşkilatının keçirdiyi dünya çempionatında müvəffəqiyyətlə çıxış edib. Bu dəfə də ciddi rəqabətin gözlənildiyi vurğulanır.
“Dubayda keçiriləcək dünya çempionatında artıq 120 ölkə iştirakını təsdiqləyib. Bundan əlavə, yüksək mükafat fondu müəyyən edilib - dünya çempionları üçün təxminən 300 min ABŞ dolları məbləğində mükafat nəzərdə tutulub. Buna görə də turnirdə kifayət qədər gərgin və çətin döyüşlərin olacağı gözlənilir”, - S.Hüseynov qeyd edib.
O bildirib ki, gənc boksçularımız ilk dəfə dünya çempionatında iştirak edəcəklər və onların arasında 19-20 yaşlı idmançılar da var.
“Əsas məqsədimiz bu gənc idmançıların beynəlxalq arenada təcrübə qazanaraq özünəinamlarını artırmasıdır. Əminəm ki, onlardan da yaxşı nəticələr gözləmək mümkündür”, - deyə o əlavə edib.
Sonda məlumat verilib ki, dünya çempionatı başa çatdıqdan sonra, yanvarda keçiriləcək respublika çempionatının ardınca, komanda Los Anceles Olimpiadasına hazırlıqlara xüsusi proqramla başlayacaq.