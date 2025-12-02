2 Dekabr 2025
Dünya Boks Çempionatı bir gün gec başlayacaq – IBA baş katibi

Boks
Xəbərlər
2 Dekabr 2025 20:23
Dünya Boks Çempionatı bir gün gec başlayacaq – IBA baş katibi

Dünya Çempionatının başlanğıcı bir gün təxirə salınıb. Qərar turnirin 2 dekabr çərşənbə axşamı günü keçirilən texniki iclasında qəbul edilib.

İdman.Biz-in məlumatına görə, kişilər arasında boks üzrə dünya çempionatı 13 dekabradək BƏƏ-nin Dubay şəhərində keçiriləcək.

“Turnirin açılış mərasimi 2 dekabrda keçiriləcək. İlk döyüşlər 3 dekabra planlaşdırılırdı, lakin viza problemləri səbəbindən bütün idmançıların Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə gələ bilməməsi səbəbindən onları 4 dekabra təxirə saldıq”, - deyə IBA-nın baş katibi Kris Roberts turnirin başlamasından əvvəl keçirilən iclasda bildirib.

