3 Dekabr 2025
AZ

Dünya çempionatına yollanan azərbaycanlı boksçu: “Rəqiblərimin döyüşlərinə baxmıram” - MÜSAHİBƏ

Boks
Müsahibə
3 Dekabr 2025 12:18
35
Dünya çempionatına yollanan azərbaycanlı boksçu: “Rəqiblərimin döyüşlərinə baxmıram” - MÜSAHİBƏ

Bu gün Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay şəhərində boks üzrə dünya çempionatı start götürəcək.

Azərbaycanı yarışda təmsil edəcək Sərxan Əliyev (70 kiloqram) turnirə hazırlıq və hədəfləri ilə bağlı AZƏRTAC-a müsahibə verib.

- Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay şəhərində boks üzrə dünya çempionatına start verilir. Mundiala hazırlıq necə keçdi?

- Dünya çempionatına hazırlığımız yaxşı keçdi. Ötən ay Özbəkistanda təlim-məşq toplanışda olduq. Buradakı hazırlıq prosesimiz yaxşı təşkil olunmuşdu. Sonra İslam Həmrəyliyi Oyunlarında uğurla iştirak etdik. Bu yarışdan yaxşı formada çıxdıq. Üzərimizdə daha çox işləmişik.

- Azərbaycan millisinin şanslarını necə qiymətləndirirsiniz?

- Kollektiv yaxşı durumdadır. Heyət gənc və təcrübəli simalardan ibarətdir. Fikrimcə, komanda olaraq yaxşı nəticə əldə edəcəyik.

- 2021-ci ildə Serbiyanın paytaxtı Belqrad şəhərində təşkil edilən dünya çempionatında bürünc medal qazanmışdınız. Necə düşünürsünüz, bu yarışda medal əyarını dəyişə bilərsiniz?

- Bəli, həmin yarışda böyüklər arasında ilk medalımı qazanmışdım. Düşünürəm ki, minimum bürünc medal qazanmalıyam. Ən böyük hədəfim isə qızıldır.

- Turnirdə potensial rəqiblərinizi necə dəyərləndirirsiniz? Xüsusi izlədiyiniz və analiz etdiyiniz rəqiblər varmı?

- Düzünü desəm, rəqiblərimin görüşlərinə baxmamışam. Döyüşlərdən əvvəl mənə qarşı mübarizə aparacaq idmançıları izləməyi xoşlamıram. Hər ikimiz insanıq. Hansı rəqibin olması mənə fərq etmir.

- Dünya çempionatından sonra karyeranıza dair növbəti böyük hədəfiniz nədir?

- Dünya çempionatında sonra böyük yarışımız yoxdur. Bu il çoxlu turnirlərə qatıldıq. Hədəfim dünya çempionatında müsbət nəticə göstərib, daha sonra dincəlməkdir.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Samir Hüseynov: “Gənc boksçularımız ilk dəfə dünya çempionatına çıxacaqlar” - VİDEO
12:54
Boks

Samir Hüseynov: “Gənc boksçularımız ilk dəfə dünya çempionatına çıxacaqlar” - VİDEO

300 min dollarlıq mükafat fondu gərgin rəqabət vəd edir
Lennoks Lyuis tarixin ən böyük 5 boksçusunun adını çəkib
08:10
Boks

Lennoks Lyuis tarixin ən böyük 5 boksçusunun adını çəkib

Lyuis özünün də ən yaxşı bokçular siyahısına daxil olduğunu deyib
Mayk Tayson Dana Uaytın “Əli Qanunu”na təklif etdiyi düzəlişləri dəstəkləyib
06:13
Boks

Mayk Tayson Dana Uaytın “Əli Qanunu”na təklif etdiyi düzəlişləri dəstəkləyib

Məsələ ilə bağlı son qərar ABŞ Konqresində veriləcək
Dünya Boks Çempionatı bir gün gec başlayacaq – IBA baş katibi
2 Dekabr 20:23
Boks

Dünya Boks Çempionatı bir gün gec başlayacaq – IBA baş katibi

Çempionat 13 dekabradək BƏƏ-nin Dubay şəhərində keçiriləcək
Azərbaycan boksçuları Dünya Kubokunda iştirak edəcəklər
2 Dekabr 13:47
Boks

Azərbaycan boksçuları Dünya Kubokunda iştirak edəcəklər

Dünya kubokunda 15 ölkənin boksçuları güclərini yoxlayacaq
Avropa çempionu olan azərbaycanlı boksçu: “Eyni nəticəni mundialda da təkrarlayacağıma inanıram”
2 Dekabr 12:23
Boks

Avropa çempionu olan azərbaycanlı boksçu: “Eyni nəticəni mundialda da təkrarlayacağıma inanıram”

Sübhan Mamedov bu yarışda 48 kq-da rinqə çıxacaq

Ən çox oxunanlar

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 Noyabr 19:02
Cüdo

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz üçüncü yer uğrunda görüşdə Niderland idmançısı Yur Spaykersi ipponla məğlub edib
“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?
2 Dekabr 13:33
Futbol

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?

Yüksək tələbat səbəbilə biletlər qısa müddətdə tükənə bilər
Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?
1 Dekabr 13:55
Futbol

Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?

“Rux”un yetirməsi Ukraynanın U-16 və U-17 yığmalarında çıxış edib
“Şamaxı” - “Sumqayıt” oyununda baş məşqçilərin qırmızı vərəqə almasına səbəb olan epizodlar - VİDEO
30 Noyabr 16:26
Futbol

“Şamaxı” - “Sumqayıt” oyununda baş məşqçilərin qırmızı vərəqə almasına səbəb olan epizodlar - VİDEO

Qonaqların bərabərlik qolundan sonra məşqçilər korpusu arasında mübahisə düşüb