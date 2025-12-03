3 Dekabr 2025
Mayk Tayson Dana Uaytın “Əli Qanunu”na təklif etdiyi düzəlişləri dəstəkləyib

3 Dekabr 2025 06:13
59 yaşlı Beynəlxalq Boks Şöhrət Zalının üzvü və keçmiş mübahisəsiz ağır çəki çempionu Mayk Tayson UFC prezidenti Dana Uayt tərəfindən lobbiçilik edilən “Əli Qanunu”na düzəlişləri dəstəkləyib.

İdman.Biz xatırladır ki, UFC-nin sahibi olan TKO Group, Səudiyyə Ərəbistanının maliyyə dəstəyi ilə tarixdə ilk qapalı boks promosyonu kimi tanıtdırılan, öz qaydaları və çempionları olan Zuffa Boxing-i yaratmağı planlaşdırır.

“Əli Qanunu”na bir sıra düzəlişlər təklif edən Dana Uayt, minimum pul zəmanəti və məcburi tibbi sığorta da daxil olmaqla, Zuffa Boxing-in prezidenti olacaq. Məsələ ilə bağlı son qərar ABŞ Konqresində veriləcək.

“Məhəmməd Əli həm rinqdə, həm də rinqdən kənarda həmişə mənim qəhrəmanım olub. Bu dəyişiklikləri dəstəkləmək orijinal Əli Qanununun ruhuna hörmət edir, çünki bəzi promouterlərin boksçuların karyeraları üzərində inhisarçı nəzarəti bərpa etməsinə imkan verən boşluqları bağlayır. Yeni qanun tarazlığı bərpa edir, boksçulara idmanın bütövlüyünü qoruyarkən öz yollarını seçməyə imkan verir. Qanun mövcud sistemdən rahat olanların imkanlarını məhdudlaşdırmır, sadəcə karyera məqsədlərinə daha uyğun olan fərqli bir yol seçmək istəyən boksçular üçün seçimlər əlavə edir.

Təklif olunan islahatlar boksçulara əhəmiyyətli fayda gətirəcək. Hər raund üçün minimum ödənişin müəyyən edilməsi rinqə girən hər bir idmançının bədən və zehnini məruz qoyduğu risklərə görə ədalətli şəkildə kompensasiya olunmasını təmin edir. Məcburi tibbi sığorta tələbi də eyni dərəcədə vacibdir - heç bir döyüşçü tibbi xərcləri ödəməklə karyerasını davam etdirmək arasında seçim etməməlidir. Həmkarlarımın çoxunun bu qeyri-mümkün seçimlə üzləşdiyini görmüşəm”, - deyə MMA Mania Taysondan sitat gətirir.

