Azərbaycanın U-20 basketbol millisinin Avropa çempionatı üçün heyəti açıqlanıb

Sabah Slovakiyanın paytaxtı Bratislavada start götürəcək FIBA U-20 Avropa Çempionatının B divizionunda iştirak edəcək Azərbaycanın oğlanlardan ibarət basketbol millisinin heyəti açıqlanıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Basketbol Federasiyası məlumat yayıb.
Bildirilib ki, yığmamız turnirdə A qrupunda mübarizə aparacaq.
Komandamız qrup mərhələsində İsveç, Slovakiya, İrlandiya və Şimali Makedoniya seçmələri ilə qarşılaşacaq.
10–19 iyul tarixlərində Bratislavada keçiriləcək yarışda Azərbaycan millisinin heyətində İsmayıl Abdullayev, Maqsud Hümmətov, Emmanuel Aqbason, Murad Babayev, Məhəmməd Hüseynli, Rəsul Məmmədzadə, Tariel Yusifzadə, Ramazan Qarayev, ƏliKamran Məmmədov, Arda Cevahir Rustem, Derin Berköz və Hüseyn Məmmədov yer alıb.