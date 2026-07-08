“Sabah” BK-nın baş məşqçisi: “Bu dəfə püşkdə bəxtimiz gətirmədi”

“Püşkatmanın nəticəsindən razı qaldığımı deyə bilmərəm. Düşünürəm ki, bu dəfə bəxtimiz gətirmədi”.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu sözləri “Sabah” basketbol klubunun baş məşqçisi Lazar Spasiç klubun mətbuat xidmətinə açıqlamasında deyib.
Serbiyalı mütəxəssis püşkün komanda üçün asan olmadığını bildirib:
“Açığı, sonuncu səbətdə yer alan Bilbao və Trabzon təmsilçiləri kimi güclü rəqiblərlə qarşılaşmaq istəməzdik. “Trabzonspor” artıq öz gücünü təsdiqləmiş və turnirin sürpriz komandalarından birinə çevrilmiş kollektivdir. Onların böyük büdcəyə malik olduğunu və turnirin ən güclü komandaları sırasında yer aldığını düşünürəm. “Nanterre” də çox güclü çempionatda çıxış edən ciddi rəqibdir. Onlar ölkə çempionatını ilk üçlükdə başa vurublar. “Rytas” isə ötən mövsümün çempionudur.
Bütün bunlara baxmayaraq, təslim olmaq fikrində deyilik. Bəli, kağız üzərində qrupun autsayderi hesab oluna bilərik, amma hər oyunda əlimizdən gələni edərək, sona qədər mübarizə aparacağıq. Ümid edirəm ki, bu mövsüm yaxşı nəticələr göstərə biləcəyik”.