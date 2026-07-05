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NBA əfsanəsindən oğluna qadağa: “10 nömrəyə toxunmasın”

Basketbol
Xəbərlər
5 İyul 2026 16:51
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NBA əfsanəsindən oğluna qadağa: “10 nömrəyə toxunmasın”

ABŞ Milli Basketbol Assosiasiyasının (NBA) əfsanələrindən olan Tim Harudey “Mayami Hit”ə keçən oğlu kiçik Tim Harudeyin 10 nömrəli formanı geyinməsinə icazə verməyəcəyini bildirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Şöhrət zalı”nın üzvü bu nömrənin “Mayami Hit” tərəfindən dövriyyədən çıxarıldığını və onun şəxsi irsinin bir hissəsi olduğunu deyib.

“Mənim irsim mənim irsimdir. O, 10 nömrə altında oynamağı sevsə də, bu forma Mayamidə arenanın tavanından endirilməyəcək. Nömrən orada asılıbsa, onun elə orada qalmasını istəyirsən. Heç kimin ona toxunmasını istəmirsən”, - deyə Harudey bildirib.

O, oğlunun karyerası ilə fəxr etdiyini də vurğulayıb:

“Mən onu sevirəm və onun adına sevinirəm. Kollecdə və NBA-da çıxışını izləyərkən gördüm ki, o, mənim olmadığım üç yerə çatıb: “Dördlər finalı”, NBA finalı və indi doğma şəhərinin komandasına keçid. Mən bunu bacarmamışam. Buna görə onun adına sevinirəm. Amma yox, o, 10 nömrəni geyinə bilməz”.

Qeyd edək ki, Tim Harudeyin 10 nömrəli forması 28 oktyabr 2009-cu ildə “Mayami Hit” tərəfindən əbədiləşdirilib.

İdman.Biz
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