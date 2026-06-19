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“Sabah” BK Ceyms İdslə yolları ayırıb

Basketbol
Xəbərlər
19 İyun 2026 15:50
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“Sabah” BK Ceyms İdslə yolları ayırıb

“Sabah” basketbol klubu Ceyms İdslə yolları ayırıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Amerikalı basketbolçu 2025-ci ilin yanvarından Bakı klubunun formasını geyinirdi.

İdman.Biz
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