“Sabah” BK Ceyms İdslə yolları ayırıb

“Sabah” basketbol klubu Ceyms İdslə yolları ayırıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Amerikalı basketbolçu 2025-ci ilin yanvarından Bakı klubunun formasını geyinirdi.
“Sabah” basketbol klubu Ceyms İdslə yolları ayırıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Amerikalı basketbolçu 2025-ci ilin yanvarından Bakı klubunun formasını geyinirdi.
Amil Həmzəyev komandanın çıxışını və hədəflərini açıqlayıb
Tahir Baxşıyev seçmə mərhələ öncəsi yoldaşlıq matçlarının əhəmiyyətini vurğulayıb
İdman mətbuatının nümayəndələri basketbolçuların hazırlıq prosesi ilə tanış olublar
U-20 basketbol millisinin baş məşqçisi yekun heyətin hələ müəyyənləşmədiyini vurğulayıb
Finalda Azərbaycan klubu Fransa ilə qarşılaşıb
Finalda Azərbaycan klubu Fransa ilə qarşılaşıb
ABŞ-ın Hyuston şəhərindəki “NRG stadium”da keçirilib
İkinci təsnifat mərhələsinin matçları iyulun 23-ü və 30-da keçiriləcək