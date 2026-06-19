19 İyun 2026
AZ

Belarus sınağı öncəsi kişi basketbol millimizin açıq məşqindən GÖRÜNTÜLƏR - FOTO/VİDEO

Basketbol
Xəbərlər
19 İyun 2026 13:20
112
Belarus sınağı öncəsi kişi basketbol millimizin açıq məşqindən GÖRÜNTÜLƏR - FOTO/VİDEO

Kişilərdən ibarət Azərbaycan basketbol millisinin Bakı İdman Sarayında idman mətbuatının nümayəndələri üçün açıq məşqi təşkil olunub.

İdman.Biz xəbər verir ki, tədbir zamanı jurnalistlər yığmanın məşq prosesini izləyib, basketbolçuların hazırlıq səviyyəsi və onlar üçün yaradılan şəraitlə yaxından tanış olublar.

Açıq məşqdən sonra Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Tahir Baxşıyev media nümayəndələrinin suallarını cavablandırıb. O, komandanın təlim-məşq prosesi, oyunçuların psixoloji durumu və qarşıdakı görüşlərə hazırlıq səviyyəsi barədə ətraflı məlumat verib.

Mütəxəssis eyni zamanda yığmanın Belarus millisi ilə keçirəcəyi iki yoxlama oyununa hazırlıq prosesindən danışıb.

Qeyd edək ki, komanda Belarusla iyunun 20-si və 22-də Bakıda gücünü sınayacaq. Sınaq matçları Avropa çempionatının - “AvroBasket-2029” ilkin seçmə mərhələsində son qrup oyunlarına hazırlıq məqsədi daşıyacaq.

Xatırladaq ki, yığmamız 2029-cu ildə baş tutacaq Avropa çempionatının - “AvroBasket-2029” ilkin seçmə mərhələsi çərçivəsində iyulun 2-də səfərdə Lüksemburqa, 5-də isə Bakıda İrlandiya ilə qarşılaşacaq.

Şəhriyar Səmədov
İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Belarusla oyunlar çox şeyə aydınlıq gətirəcək” - Basketbol millimizin baş məşqçisinin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
13:58
Basketbol

“Belarusla oyunlar çox şeyə aydınlıq gətirəcək” - Basketbol millimizin baş məşqçisinin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Tahir Baxşıyev seçmə mərhələ öncəsi yoldaşlıq matçlarının əhəmiyyətini vurğulayıb
Anar Sarıyev: “Avropa çempionatındakı qrupumuz çox çətindir”
18 İyun 12:47
Basketbol

Anar Sarıyev: “Avropa çempionatındakı qrupumuz çox çətindir”

U-20 basketbol millisinin baş məşqçisi yekun heyətin hələ müəyyənləşmədiyini vurğulayıb
Dünya Qadın Seriyası: "Neftçi" Orlean mərhələsinin çempionudur
17 İyun 23:51
Basketbol

Dünya Qadın Seriyası: "Neftçi" Orlean mərhələsinin çempionudur - YENİLƏNİB

Finalda Azərbaycan klubu Fransa ilə qarşılaşıb
Azərbaycanın qadınlardan ibarət 3x3 basketbol millisi yüksəlişini davam etdirir - İDMAN.BİZ-in İCMALI
17 İyun 16:57
Basketbol

Azərbaycanın qadınlardan ibarət 3x3 basketbol millisi yüksəlişini davam etdirir - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Mövsümün ilk yarısı basketbolçularımız üçün yaddaqalan olub
FIBA Azərbaycanın inanılmaz qələbəsini “ilin geri dönüşü” adlandırdı - FOTO/VİDEO
17 İyun 14:15
Basketbol

FIBA Azərbaycanın inanılmaz qələbəsini “ilin geri dönüşü” adlandırdı - FOTO/VİDEO

3x3 basketbol millimiz San-Marinoya qarşı altı xallıq fərqi aradan qaldıraraq möhtəşəm qələbə qazanıb
Oğlan basketbolçulardan ibarət U-20 millimiz Tbilisidə iki qələbə qazanıb
17 İyun 14:07
Basketbol

Oğlan basketbolçulardan ibarət U-20 millimiz Tbilisidə iki qələbə qazanıb - FOTO

Anar Sarıyevin rəhbərlik etdiyi komanda Gürcüstanın U-18 (86:64) və U-20 (75:69) yığmalarını məğlub edib

Ən çox oxunanlar

Dünya Qadın Seriyası: "Neftçi" Orlean mərhələsinin çempionudur
17 İyun 23:51
Basketbol

Dünya Qadın Seriyası: "Neftçi" Orlean mərhələsinin çempionudur - YENİLƏNİB

Finalda Azərbaycan klubu Fransa ilə qarşılaşıb
DÇ-2026-da növbəti sensasiya: Konqo DR Portuqaliyanı məyus etdi
17 İyun 23:01
DÇ-2026

DÇ-2026-da növbəti sensasiya: Konqo DR Portuqaliyanı məyus etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

ABŞ-ın Hyuston şəhərindəki “NRG stadium”da keçirilib
“Zirə” və “Neftçi”nin Konfrans Liqasındakı mümkün rəqibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB
17 İyun 16:45
Futbol

“Zirə” və “Neftçi”nin Konfrans Liqasındakı mümkün rəqibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB

İkinci təsnifat mərhələsinin matçları iyulun 23-ü və 30-da keçiriləcək
DÇ-2026: Fransa millisindən möhtəşəm başlanğıc
17 İyun 01:05
DÇ-2026

DÇ-2026: Fransa millisindən möhtəşəm başlanğıc - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun İst-Raterforddakı “Metlife” stadionunda keçirilib