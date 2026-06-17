Azərbaycanın qadınlardan ibarət 3x3 basketbol millisi yüksəlişini davam etdirir - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Azərbaycanın qadınlardan ibarət 3x3 basketbol millisi üçün cari mövsüm hadisələrlə zəngin keçir. Mövsümün ilk yarısına Taylandda keçirilən Çempionlar Kubokunun finalı, dünya çempionatında əldə olunan dördüncü yer və sentyabrda Antverpendə təşkil olunacaq Avropa Kubokuna vəsiqə qazandıran seçmə mərhələdəki qələbə sığışıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, cəmi bir neçə il əvvəl formalaşma mərhələsində olan komanda Paris Olimpiadasına vəsiqə qazanaraq orada 7-ci yeri tutduqdan sonra tamamilə yeni səviyyəyə yüksəlib. Yığma həm oyun baxımından inkişaf edir, həm də rəqiblər üçün getdikcə daha çətin komandaya çevrilir. Son aylarda əldə olunan uğurlu nəticələr də bu komandaya marağı xeyli artırıb.
Komandanın ən böyük nailiyyətlərindən biri Varşavada keçirilən dünya çempionatındakı çıxışı olub. Azərbaycan millisi nəinki pley-off mərhələsinə yüksəlib, hətta yarımfinala qədər irəliləyərək turniri dördüncü pillədə başa vurub. Bir müddət əvvəl yalnız böyük yarışlara qatılmaq uğrunda mübarizə aparan kollektiv üçün bu nəticə əsl sıçrayış hesab oluna bilər.
Xüsusilə diqqətçəkən məqam odur ki, komanda bütün turnir boyu sabit oyun nümayiş etdirib, lider basketbolçular isə həlledici anlarda məsuliyyəti öz üzərlərinə götürüblər. Simvolik olaraq, Brianna Freyzer dünya çempionatını ən məhsuldar üç oyunçudan biri kimi başa vurub. Aleksandra Mollenhauer də turnirin ən çox xal qazanan basketbolçuları sırasında yer alıb.
Taylandda keçirilən FIBA Çempionlar Kubokundakı çıxış da az əhəmiyyət daşımır. Dünyanın ən güclü yığmalarının iştirak etdiyi yarışda Azərbaycan komandası üç qələbə qazanaraq finala yüksəlib. Həlledici oyunda Niderlanda 12:21 hesabı ilə uduzulsa da, bu nəticə komandanın səviyyəsini bir daha nümayiş etdirib.
Belə bir turnirdə iştirakın özü artıq yığmanın statusundan xəbər verir. Daha vacibi isə odur ki, Azərbaycan basketbolçuları dünya 3x3 basketbolunun aparıcı komandaları ilə rəqabət apara bildiklərini sübut ediblər. Bu isə artıq təsadüfi uğurdan deyil, sistemli inkişafdan və rəqabət qabiliyyətindən xəbər verir.
Dünya çempionatından sonra müəyyən geriləmə yaşanacağı ehtimal edilsə də, komanda Avropa Kubokunun seçmə mərhələsində yetkinliyini nümayiş etdirib. Priştinada keçirilən yarışda millimiz qrup qalibi olub, yarımfinalda Kosovo yığmasını 21:5 hesabı ilə darmadağın edib. Finalda isə gərgin mübarizə şəraitində İrlandiya 21:20 hesabı ilə məğlub edilib. Bununla da Azərbaycan seçmə turnirin qalibi olub və Avropa Kubokunun final mərhələsinə vəsiqə qazanıb.
Komandanın sıx yarış qrafikinə baxmayaraq turnirdə qalib gəlməsi təkcə basketbolçuların ustalığından deyil, həm də kollektivin psixoloji baxımdan gücləndiyindən xəbər verir. Hazırda yığma həm heyətin genişliyi, həm də oyunun taleyini təkbaşına həll edə bilən basketbolçuların olması ilə diqqət çəkir.
Müasir 3x3 basketbol yalnız fiziki hazırlıq deyil, həm də sürətli qərarvermə bacarığı tələb edir. Məhz bu komponentdə Azərbaycan millisi son bir ildə nəzərəçarpacaq dərəcədə inkişaf edib. Komanda matçların sonlarında daha inamlı oynayır və oyunun tempinə daha yaxşı nəzarət edir.
Buna görə də mövsümün ikinci yarısında əsas sual Azərbaycanın yenidən sensasiya yaradıb-yaratmayacağı deyil, komandanın öz nailiyyətlərinin səviyyəsini nə qədər yüksəldə biləcəyidir. Hazırkı potensiala əsasən demək olar ki, millimiz iştirak etdiyi istənilən turnirdə medal uğrunda mübarizə aparmağa hazırdır.