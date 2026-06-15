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“Sabah” basketbol klubunda yeni təyinat açıqlanıb

Basketbol
Xəbərlər
15 İyun 2026 12:55
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“Sabah” basketbol klubunda yeni təyinat açıqlanıb

Lukas Qrabauskas “Sabah” basketbol klubunun idman direktoru təyin olunub.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “Sabah” Basketbol Klubu məlumat yayıb.

Son iş yeri Litvanın “Lietkabelis” klubu olan mütəxəssis idman menecmenti və skautinq sahəsində geniş biliyə sahibdir.

Basketbolda 15 ildən artıq təcrübəyə malik olan Qrabauskas son səkkiz il ərzində “Lietkabelis” klubunda çalışıb. Bu dövrdə klub FIBA Çempionlar Liqası (BCL) və “EuroCup” kimi beynəlxalq turnirlərdə müntəzəm olaraq iştirak edib.

Karyerasının əvvəlində dünya səviyyəli NBA və Avropa Liqası klublarında da təcrübə keçən Qrabauskas təyinatı ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:

“Sabah” BK kimi iddialı bir kluba qoşulmaqdan həqiqətən böyük həyəcan duyuram. Klubun vizyonuna və məqsədlərinə inanıram, davamlı inkişafına və uğuruna töhfə vermək üçün əlimdən gələni edəcəyəm. Birlikdə klubu və onun azarkeşlərini uğurla təmsil edən rəqabətli bir komanda qurmağa çalışacağıq”.

İdman.Biz
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