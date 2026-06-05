Azərbaycan millisi Litva ilə pley-in mübarizəsinə çıxır

Basketbolun 3x3 növü üzrə qadınlardan ibarət Azərbaycan millisi Dünya Kubokunda bu gün pley-in oyununa çıxacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, yığmamız 1/4 final mərhələsinə vəsiqə uğrunda Litva seçməsi ilə qarşılaşacaq.
Görüş Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da start götürəcək.
Azərbaycan millisi qrup mərhələsində uğurlu çıxışı ilə diqqət çəkib. Komandamız Madaqaskar, Çexiya və Polşa üzərində qələbə qazanıb, yalnız Niderland kollektivinə məğlub olub. Polşa ilə son qrup oyununda millimiz 20:13 hesablı qələbə qazanaraq pley-in mərhələsinə yüksəlib.
Litva ilə qarşılaşma Azərbaycan millisi üçün turnirdə yoluna davam etmək baxımından xüsusi önəm daşıyır. Qələbə qazanılacağı halda yığmamız Dünya Kubokunda 1/4 final mərhələsinə vəsiqə əldə edəcək.