Basketbol yığmamız Dünya Kubokunda növbəti oyunlarını keçirəcək

Bu gün Azərbaycanın qadınlardan ibarət 3x3 basketbol üzrə milli komandası Polşanın paytaxtı Varşavada start götürən Dünya Kubokunda növbəti oyunlarına çıxacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, A qrupunda yer alan yığmamız əvvəlcə Çexiya ilə üz-üzə gələcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 19:05-də start götürəcək.
Millimiz günün ikinci matçında isə Polşa seçməsi ilə qarşılaşacaq. Bu görüş saat 20:55-də başlayacaq.
Qeyd edək ki, A qrupunda yer alan Azərbaycan millisi iyunun 1-də keçirdiyi oyunlarda Madaqaskarı 21:13 hesabı ilə məğlub edib, Niderlanda isə uduzub - 13:19.
3x3 basketbol üzrə Dünya Kubokuna iyunun 7-də yekun vurulacaq.