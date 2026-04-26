26 Aprel 2026 15:58
"Abşeron Lions" "Neftçi"ni məğlub edərək finala yüksəldi

Azərbaycan Basketbol Liqasında yarımfinal mərhələsinin növbəti oyunu keçirilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, seriyanın ikinci görüşündə "Neftçi" ilə "Abşeron Lions" qarşılaşıb.

Bakı İdman Sarayında baş tutan matç "Abşeron Lions"un 90:81 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb (30:26, 18:22, 21:16, 21:17). Qalib komandanın heyətində De’Andre Jackson 27 xalla ən məhsuldar oyunçu olub.

Qeyd edək ki, ilk oyunda da "Abşeron Lions" qalib gəlmişdi - 95:89.

Beləliklə, komanda finala yüksələrək "Sabah"la üz-üzə gələcək.

