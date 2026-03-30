Lebron “Qolden Steyt”ə keçə bilər - insayder

30 Mart 2026 20:58
Nüfuzlu amerikalı insayder Mark Steyn öz bloqunda Milli Basketbol Assosiasiyasının (NBA) dördqat çempionu Lebron Ceymsin liqadakı 24-cü mövsümünü “Qolden Steyt Varriors”da keçirə biləcəyini bildirib.

Steynin sözlərinə görə, bu şayiələr tamamilə əsassız deyil. Liqadakı mənbə belə bir ssenarinin mümkün olduğunu təsdiqləyib.

Ceymsin 41 yaşı var. Bu mövsüm Lebron “Los Anceles Leykers”də 53 oyunda meydana çıxıb. Hücumçu hər oyunda orta hesabla 20,9 xal, 6 ribaund, 6,9 məhsuldar ötürmə və 1,1 top alma edir.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Federasiya rəsmiləri Basketbol Liqası klublarının məşqçiləri ilə görüşüblər
19:24
Basketbol

Federasiya rəsmiləri Basketbol Liqası klublarının məşqçiləri ilə görüşüblər - FOTO

Görüşdə play-in və play-off mərhələləri öncəsi əsas məqamlar nəzərdən keçirilib
“Toronto Raptors” dan rekord göstərici - ardıcıl 31 xal toplayıb
12:18
Basketbol

“Toronto Raptors” dan rekord göstərici - ardıcıl 31 xal toplayıb

NBA klubunun tarixində görünməmiş nəticəyə imza atdı
Azərbaycan Basketbol Liqası: “Neftçi” NTD ilə qarşılaşacaq
10:43
Basketbol

Azərbaycan Basketbol Liqası: “Neftçi” NTD ilə qarşılaşacaq

Tura martın 31-də yekun vurulacaq
Halil Atlı: “Pley-offa köklənəcəyik”
29 Mart 22:46
Basketbol

Halil Atlı: “Pley-offa köklənəcəyik”

“Gəncə”nin baş məşqçisi basketbolçuların sağlamlığının hər şeydən önəmli olduğunu vurğulayıb
Bedri Meriçdən sərt açıqlama: “Feyr-pley olmayan şeylərlə qarşılaşdıq”
29 Mart 18:51
Basketbol

Bedri Meriçdən sərt açıqlama: “Feyr-pley olmayan şeylərlə qarşılaşdıq”

“Şəki”nin baş məşqçisi “Gəncə” ilə oyundakı gərginlik barədə danışıb
NTD-də ayrılıq: Kobi Montqomeri ilə yollar ayrıldı
29 Mart 17:11
Basketbol

NTD-də ayrılıq: Kobi Montqomeri ilə yollar ayrıldı

Amerikalı legioner Bakı təmsilçisini tərk edib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan “FIFA Series-2026” turnirində qalib gəlib
21:22
Futbol

Azərbaycan “FIFA Series-2026” turnirində qalib gəlib - VİDEO

Millimiz Syerra-Lyoneni penaltilərdə məğlub edib
“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB
28 Mart 22:57
Basketbol

“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB

Matç “Sərhədçi” İdman Olimpiya Mərkəzində keçirilib
Filipe Luisdən məşqçilik açıqlaması
06:11
Futbol

Filipe Luisdən məşqçilik açıqlaması

“Atletiko”nun əfsanəvi müdafiəçisi gələcək karyerası və müasir oyun modelləri barədə danışıb
Tofiq Musayev UFC-də ilk qələbəsini qazandı
29 Mart 06:23
MMA

Tofiq Musayev UFC-də ilk qələbəsini qazandı - VİDEO

Azərbaycanlı döyüşçü Sietldə yekdil qərarla qalib gəldi