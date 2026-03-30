Lebron “Qolden Steyt”ə keçə bilər - insayder

Nüfuzlu amerikalı insayder Mark Steyn öz bloqunda Milli Basketbol Assosiasiyasının (NBA) dördqat çempionu Lebron Ceymsin liqadakı 24-cü mövsümünü “Qolden Steyt Varriors”da keçirə biləcəyini bildirib.
Steynin sözlərinə görə, bu şayiələr tamamilə əsassız deyil. Liqadakı mənbə belə bir ssenarinin mümkün olduğunu təsdiqləyib.
Ceymsin 41 yaşı var. Bu mövsüm Lebron “Los Anceles Leykers”də 53 oyunda meydana çıxıb. Hücumçu hər oyunda orta hesabla 20,9 xal, 6 ribaund, 6,9 məhsuldar ötürmə və 1,1 top alma edir.