20 Mart 2026
"Real Madrid" – "Hapoel Təl-Əviv" matçı təhlükəsizlik məsələləri səbəbindən azarkeşsiz keçiriləcək

"Real Madrid" – "Hapoel Təl-Əviv" matçı təhlükəsizlik məsələləri səbəbindən azarkeşsiz keçiriləcək

24 mart çərşənbə axşamı günü keçirilməsi planlaşdırılan “Real Madrid” və “Hapoel Təl-Əviv” arasında basketbol üzrə Avroliqanın müntəzəm mövsüm matçı azarkeşsiz keçiriləcək.

İdmanda Zorakılıq, İrqçilik, Ksenofobiya və Dözümsüzlüklə Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının iclasından sonra matç yüksək riskli hadisə hesab edilib. Buna görə də, tamaşaçıların arenaya girməsinin qadağan edilməsi qərarı verilib.

Bu matç üçün alınan biletlər dərhal və avtomatik olaraq geri qaytarılacaq və heç bir iddia tələb olunmayacaq. Mövsüm bileti sahibləri üçün geri ödəmə növbəti mövsüm üçün mövsüm biletlərinin yenilənməsinə tətbiq ediləcək.

