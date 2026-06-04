Donald Tramp NBA finalının oyununu tribunadan izləyəcək

ABŞ Prezidenti Donald Trampın NBA-nın final seriyasının üçüncü oyununu tribunadan izləyəcəyi gözlənilir.
İdman.Biz “The Athletic” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, o, iyunun 8-də Nyu-Yorkdakı “Medison Skver Garden” arenasında keçiriləcək “Nyu-York Niks” - “San-Antonio Spörs” qarşılaşmasına tamaşaçı qismində qatılmağı planlaşdırır.
İddiaya görə, ABŞ Prezidentinin mümkün səfəri ilə əlaqədar arenada əlavə təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Tramp daha əvvəl də NBA finalının Nyu-Yorkda təşkil olunacaq matçlarından birini arenada izləmək niyyətində olduğunu açıqlamışdı.
ABŞ Prezidenti Şərq Konfransının final seriyasının beşinci görüşünü də canlı izləməyi planlaşdırırdı. Lakin “Nyu-York Niks” rəqibini dörd oyunda məğlub edərək finala yüksəldiyindən həmin matç keçirilməyib.
Qeyd edək ki, “Nyu-York Niks” final seriyasının ilk qarşılaşmasında “San-Antonio Spörs” üzərində qələbə qazanaraq hesabda önə keçib - 1:0.