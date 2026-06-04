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Donald Tramp NBA finalının oyununu tribunadan izləyəcək

Basketbol
Xəbərlər
4 İyun 2026 11:14
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Donald Tramp NBA finalının oyununu tribunadan izləyəcək

ABŞ Prezidenti Donald Trampın NBA-nın final seriyasının üçüncü oyununu tribunadan izləyəcəyi gözlənilir.

İdman.Biz “The Athletic” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, o, iyunun 8-də Nyu-Yorkdakı “Medison Skver Garden” arenasında keçiriləcək “Nyu-York Niks” - “San-Antonio Spörs” qarşılaşmasına tamaşaçı qismində qatılmağı planlaşdırır.

İddiaya görə, ABŞ Prezidentinin mümkün səfəri ilə əlaqədar arenada əlavə təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Tramp daha əvvəl də NBA finalının Nyu-Yorkda təşkil olunacaq matçlarından birini arenada izləmək niyyətində olduğunu açıqlamışdı.

ABŞ Prezidenti Şərq Konfransının final seriyasının beşinci görüşünü də canlı izləməyi planlaşdırırdı. Lakin “Nyu-York Niks” rəqibini dörd oyunda məğlub edərək finala yüksəldiyindən həmin matç keçirilməyib.

Qeyd edək ki, “Nyu-York Niks” final seriyasının ilk qarşılaşmasında “San-Antonio Spörs” üzərində qələbə qazanaraq hesabda önə keçib - 1:0.

İdman.Biz
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