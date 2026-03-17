AVRO-2027-nin seçmə mərhələsi: Azərbaycan millisi növbəti matçını keçirəcək

Bu gün qadın basketbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi 2027-ci ildə keçiriləcək Avropa çempionatının seçmə mərhələsində növbəti matçını keçirəcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, Evren Alkayanın baş məşqçisi olduğu kollektiv Bakıda Ukrayna yığması ilə qarşılaşacaq.
Görüş Bakı İdman Sarayında, saat 20:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, Azərbaycan yığması AVRO-2027-nin seçmə mərhələsində daha əvvəl iki oyunda Bolqarıstanla (48:141, 40:120) Monteneqroya (62:104, 35:94), həmçinin Ukraynaya (34:98) uduzub.