17 Mart 2026
AVRO-2027-nin seçmə mərhələsi: Azərbaycan millisi növbəti matçını keçirəcək

17 Mart 2026 09:35
Bu gün qadın basketbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi 2027-ci ildə keçiriləcək Avropa çempionatının seçmə mərhələsində növbəti matçını keçirəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, Evren Alkayanın baş məşqçisi olduğu kollektiv Bakıda Ukrayna yığması ilə qarşılaşacaq.

Görüş Bakı İdman Sarayında, saat 20:00-da start götürəcək.

Qeyd edək ki, Azərbaycan yığması AVRO-2027-nin seçmə mərhələsində daha əvvəl iki oyunda Bolqarıstanla (48:141, 40:120) Monteneqroya (62:104, 35:94), həmçinin Ukraynaya (34:98) uduzub.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

ABF rəsmisi: “İspaniya üzərində qələbə həm də Olimpiadadakı məğlubiyyətin revanşı oldu”
16 Mart 18:09
Basketbol

ABF rəsmisi: “İspaniya üzərində qələbə həm də Olimpiadadakı məğlubiyyətin revanşı oldu”

Fərrux Mahmudov final görüşündə rəqibin daha dəqiq oynadığını söyləyib
“Çempionlar Kuboku nə qədər inkişaf etdiyimizi göstərdi” - Brianna Freyzerin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
16 Mart 12:00
Basketbol

“Çempionlar Kuboku nə qədər inkişaf etdiyimizi göstərdi” - Brianna Freyzerin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Brianna Freyzer Çempionlar Kubokunda ən məhsuldar ikinci oyunçu olub və simvolik komandaya düşüb
Azərbaycan Basketbol Liqasında 19-cu tura yekun vurulub - YENİLƏNİB
15 Mart 20:58
Basketbol

Azərbaycan Basketbol Liqasında 19-cu tura yekun vurulub - YENİLƏNİB

Bakı İdman Sarayında turnir cədvəlinin qonşuları qarşılaşacaqlar
Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi Çempionlar Kubokunda gümüş medal qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO
15 Mart 15:07
Basketbol

Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi Çempionlar Kubokunda gümüş medal qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO

ABŞ-yə qalib gələn millimiz finalda Niderland seçməsinə məğlub olub
Azərbaycanın basketbol millisi Monteneqroya məğlub olub
14 Mart 22:07
Basketbol

Azərbaycanın basketbol millisi Monteneqroya məğlub olub - YENİLƏNİB

Qadın basketbol yığmamız növbəti oyununda da meydançadan məğlub ayrılıb
Azərbaycanın basketbol komandası gənclər arasında Çempionlar Liqasında iştirak edəcək
14 Mart 21:01
Basketbol

Azərbaycanın basketbol komandası gənclər arasında Çempionlar Liqasında iştirak edəcək

Komandamız B qrupunda mübarizə aparacaq

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
14 Mart 16:54
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 15-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Mart 19:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qara"lar xallarını 34-ə çatdırdı
U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir
14 Mart 23:21
Güləş

U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO
15 Mart 23:58
Cüdo

Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan millisi Polşadakı Avropa Açıq turnirini üç mükafatla başa vurub