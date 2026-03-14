14 Mart 2026
Azərbaycanın basketbol komandası gənclər arasında Çempionlar Liqasında iştirak edəcək

14 Mart 2026 21:01
“Sabah” basketbol komandası aprelin 7-12-də Bosniya və Herseqovinanın Laktasi şəhərində keçiriləcək 18 yaşadək gənclər arasında Çempionlar Liqasında mübarizə aparacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, 12 komanda 4 qrupda çıxış edəcək.

Dördüncü dəfə keçiriləcək yarışda ilk dəfə Azərbaycan təmsilçisi iştirakçılar sırasında yer alacaq. Püşkatmanın nəticəsinə əsasən, komandamız B qrupunda mübarizə aparacaq. Bu qrupda rəqiblərimiz “Igokea” (Bosniya və Herseqovina) və “Porsche BBA Ludwigsburg” (Almaniya) klubları olacaq.

Reqlamentə əsasən qrup qalibləri mübarizəni yarımfinalda davam etdirəcək. İkinci yeri tutanlar 5-8, qrup sonuncuları isə 9-12-ci yerlər uğrunda yarışacaq.

