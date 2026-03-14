Azərbaycanın basketbol millisi Monteneqro ilə qarşılaşacaq

Bu gün qadın basketbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi 2027-ci ildə keçiriləcək Avropa çempionatının seçmə mərhələsində növbəti matçına çıxacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, Evren Alkayanın baş məşqçisi olduğu kollektiv səfərdə Monteneqro ilə qarşılaşacaq.
Görüş Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da start götürəcək.
Azərbaycan komandası daha əvvəl Bolqarıstana hər iki oyunda (48:141, 40:120), Monteneqroya (62:104) və Ukraynaya (34:98) məğlub olub.
Qeyd edək ki, yığma martın 17-də Bakıda Ukrayna ilə qarşılaşacaq.