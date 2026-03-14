14 Mart 2026
Azərbaycanın basketbol millisi Monteneqro ilə qarşılaşacaq

14 Mart 2026 11:43
Bu gün qadın basketbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi 2027-ci ildə keçiriləcək Avropa çempionatının seçmə mərhələsində növbəti matçına çıxacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, Evren Alkayanın baş məşqçisi olduğu kollektiv səfərdə Monteneqro ilə qarşılaşacaq.

Görüş Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da start götürəcək.

Azərbaycan komandası daha əvvəl Bolqarıstana hər iki oyunda (48:141, 40:120), Monteneqroya (62:104) və Ukraynaya (34:98) məğlub olub.

Qeyd edək ki, yığma martın 17-də Bakıda Ukrayna ilə qarşılaşacaq.

İdman.Biz
