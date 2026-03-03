3 Mart 2026
Tahir Baxşıyev: “Azərbaycan basketbolçuları son matçlarda özlərinə inanmağa başlayıblar”

Tahir Baxşıyev: “Azərbaycan basketbolçuları son matçlarda özlərinə inanmağa başlayıblar”

Azərbaycan basketbolçuları son matçlarda özlərinə inanmağa başlayıblar.

İdman.Biz xəbər verir ki, bunu Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Tahir Baxşıyev Şimali İrlandiya yığmasına qarşı keçirdikləri AVRO-2029-un seçmə mərhələsinin oyunundan sonra mətbuat konfransında deyib.

Mütəxəssis məğlub olduqları qarşılaşmanı şərh edib:

“Çox çətin oyun alındı. Qələbəni həddindən artıq istəyirdik və startda istədiyimiz oyunu sərgilədik. Müdafiədə komandamdan razıyam – uşaqlar tapşırıqları düzgün yerinə yetirdilər. Təəssüf ki, hücumda yaratdığımız imkanları tam reallaşdıra bilmədik. Yorğunluq da öz sözünü dedi. Rəqibə əvvəlki oyunda 36 xal fərqlə uduzmuşduq. Bu gün isə həmin komanda ilə bərabər səviyyədə mübarizə aparmağımız və oyunu qazana biləcək həddə çatdırmağımız önəmli irəliləyişdir. Son matçlarda müdafiə xəttində inkişaf var. Oyunçular özlərinə daha çox inanmağa başlayıblar. Azərbaycan Kubokunda iki yerli basketbolçu ilə çıxış edirlər və belə görüşlərdə onların daha çox məsuliyyət götürməsi vacibdir. Bu da milli komanda üçün müsbət siqnaldır”.

Komandanın kapitanı Amil Həmzəyev də müdafiədə olduqca etibarlı çıxış etdiklərini vurğulayıb:

“Müdafiədə yaxşı təsir bağışladıq. İlk periodda oyunu daha çox hücum hesabına nəzarətdə saxlamağa çalışdıq. Amma top itkiləri bizə problem yaratdı. Rotasiyamız məhdud idi və bu da xal baxımından çətinlik yaratdı. Bir vaxtlar bizə 38-36 xal fərqi ilə qalib gəlmiş komandaya qarşı bu dəfə başabaş mübarizə apardıq. Qələbə qazana bilərdik, sadəcə psixoloji baxımdan həlledici addımı ata bilmədik. Oyunçular yaş etibarilə çox gənc sayılmasalar da, bu səviyyəli turnirlərdə ilk təcrübələrini yaşayırlar. İrlandiyada da oxşar vəziyyətlə üzləşmişdik – Van Bek meydanı tərk etdikdən sonra inam azalmışdı. Azarkeşlərə təşəkkür edirəm, bizi tək qoymadılar. Məqsəd təkcə tribunalara tamaşaçı toplamaq deyil, ölkədə basketbola marağı artırmaqdır. Qarşıdakı iki oyunda qalib gəlib qrupdakı şanslarımızı qorumağa çalışacağıq”.

Qeyd edək ki, Azərbaycan - Şimali İrlandiya matçı rəqib komandanın 78:70 hesablı qələbəsi ilə bitib.

İdman.Biz
