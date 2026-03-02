2 Mart 2026
AZ

İdman.Biz-in əməkdaşı media nümayəndələri arasındakı yarışda üçüncü yeri tutub - FOTO

Basketbol
Xəbərlər
2 Mart 2026 20:27
134
İdman.Biz-in əməkdaşı media nümayəndələri arasındakı yarışda üçüncü yeri tutub

Martın 2-də “İdman həftəsi” çərçivəsində Gənclər və İdman Nazirliyi və Azərbaycan Basketbol Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə media nümayəndələri arasında 3x3 basketbol yarışı keçirilib.

İdman.Biz bildirir ki, Avropa Oyunları Parkında baş tutan yarışda 17 media qurumundan həm kişi, həm də qadın komandaları mübarizə aparıblar.

Qadınlar fərdi yarışaraq topu səbətə atmaqla qalibləri müəyyən ediblər. “Teleqraf” Agentliyinin əməkdaşları Nərmin Muradova və Röyanə Bəkirli müvafiq olaraq, birinci və ikinci yerləri tutublar. Leyla Eminova (İdman.Biz) isə üçüncü yerə layiq görülüb.

Kişilər arasında Xəzər TV-nin əməkdaşları Mehman Rəsulov və Əli Cəfərov, İTV-nin əməkdaşı Nihat İsmayılov, Azerisport.com idman portalının əməkdaşı Mirbağırağa Cəfəridən ibarət “Xəzər” komandası birinci olub. Finaladək yüksələn Kənan Həsənov, Səlcuq Elçin, Tuncay Türbəndəzadə, Nihat Piriyevdən ibarət “Report” İnformasiya Agentliyinin komandası ikinci yeri tutub. Emin Səfərov, Elnur Muxtarlı, Əli Şəyəldiyev (hər üçü - “Teleqraf” İnformasiya Agentliyi) və Asif Nərimanlıdan (Publika.az) ibarət “Teleqraf” komandası isə üçüncü yerə layiq görülüblər.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Bizim üçün mövsümə Olimpiya seçmə turnirinə vəsiqə ilə başlamaq unikal fürsətdir” - Dina Ulyanovanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
15:21
Basketbol

“Bizim üçün mövsümə Olimpiya seçmə turnirinə vəsiqə ilə başlamaq unikal fürsətdir” - Dina Ulyanovanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Qadın basketbol millimizin üzvü Banqkoka səfər ərəfəsində hədəflərini acılayıb
“Basketbol Hər Yerdə!” layihəsinin rəsmi açılışı olub - FOTO
13:26
Basketbol

“Basketbol Hər Yerdə!” layihəsinin rəsmi açılışı olub - FOTO

İdmanı hər kəsə əlçatan etmək üçün yeni təşəbbüs
Azərbaycan basketbol millisini Şimali Makedoniya sınağı gözləyir
09:28
Basketbol

Azərbaycan basketbol millisini Şimali Makedoniya sınağı gözləyir

Görüş Bakı İdman Sarayında, saat 20:00-da start götürəcək
Lebron Ceymsin qızı basketbol bacarığı ilə hər kəsi təəccübləndirdi - VİDEO
1 Mart 14:49
Basketbol

Lebron Ceymsin qızı basketbol bacarığı ilə hər kəsi təəccübləndirdi - VİDEO

Juri San-Fransiskoda keçirilən oyunöncəsi şouda ötürmə verib
FIBA Yaxın Şərqdəki münaqişə səbəbindən DÇ-2027-nin seçmə oyunlarını təxirə salıb
1 Mart 00:42
Basketbol

FIBA Yaxın Şərqdəki münaqişə səbəbindən DÇ-2027-nin seçmə oyunlarını təxirə salıb

Səbəb İranla ABŞ və İsrailin birləşmiş qüvvələri arasında Yaxın Şərqdə artan münaqişədir
Azərbaycan basketbolçusunun atışı sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə olundu - VİDEO
28 Fevral 15:37
Basketbol

Azərbaycan basketbolçusunun atışı sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə olundu - VİDEO

Atış ikinci matçın ortalarında hücumun son saniyələrində reallaşıb

Ən çox oxunanlar

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 Mart 18:50
Cüdo

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Kənan Nəsibov finalda yerli ulduzu məğlub edərək çempion olub
Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB
1 Mart 23:07
Güləş

Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB

60 kq çəki dərəcəsində qızıl və gümüş medalları güləşçilərimiz qazanıblar
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” geridönüş edərək məğlubiyyətdən xilas oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 Mart 21:11
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” geridönüş edərək məğlubiyyətdən xilas oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Qarabağ” 46 xalla turnir cədvəlində lider "Sabah"dan bir pillə gedirədir
“Qəbələ” - “Karvan-Yevlax”: Autsayderlərin oyununda qalib müəyyən olunmayıb
28 Fevral 19:05
Futbol

“Qəbələ” - “Karvan-Yevlax”: Autsayderlərin oyununda qalib müəyyən olunmayıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 1-də yekun vurulacaq