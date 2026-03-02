İdman.Biz-in əməkdaşı media nümayəndələri arasındakı yarışda üçüncü yeri tutub - FOTO

Martın 2-də “İdman həftəsi” çərçivəsində Gənclər və İdman Nazirliyi və Azərbaycan Basketbol Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə media nümayəndələri arasında 3x3 basketbol yarışı keçirilib.
İdman.Biz bildirir ki, Avropa Oyunları Parkında baş tutan yarışda 17 media qurumundan həm kişi, həm də qadın komandaları mübarizə aparıblar.
Qadınlar fərdi yarışaraq topu səbətə atmaqla qalibləri müəyyən ediblər. “Teleqraf” Agentliyinin əməkdaşları Nərmin Muradova və Röyanə Bəkirli müvafiq olaraq, birinci və ikinci yerləri tutublar. Leyla Eminova (İdman.Biz) isə üçüncü yerə layiq görülüb.
Kişilər arasında Xəzər TV-nin əməkdaşları Mehman Rəsulov və Əli Cəfərov, İTV-nin əməkdaşı Nihat İsmayılov, Azerisport.com idman portalının əməkdaşı Mirbağırağa Cəfəridən ibarət “Xəzər” komandası birinci olub. Finaladək yüksələn Kənan Həsənov, Səlcuq Elçin, Tuncay Türbəndəzadə, Nihat Piriyevdən ibarət “Report” İnformasiya Agentliyinin komandası ikinci yeri tutub. Emin Səfərov, Elnur Muxtarlı, Əli Şəyəldiyev (hər üçü - “Teleqraf” İnformasiya Agentliyi) və Asif Nərimanlıdan (Publika.az) ibarət “Teleqraf” komandası isə üçüncü yerə layiq görülüblər.