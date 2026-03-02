2 Mart 2026
AZ

Azərbaycan basketbol millisini Şimali Makedoniya sınağı gözləyir

Basketbol
Xəbərlər
2 Mart 2026 09:28
98
Azərbaycan basketbol millisini Şimali Makedoniya sınağı gözləyir

Bu gün kişi basketbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi AVRO-2029-un seçmə mərhələsində növbəti matçına çıxacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, Tahir Baxşıyevin baş məşqçisi olduğu kollektiv Şimali Makedoniya yığmasını qəbul edəcək.

Görüş Bakı İdman Sarayında, saat 20:00-da start götürəcək.

Daha əvvəl Şimali Makedoniya (49:87) və Lüksemburqa (90:95) uduzan Azərbaycan millisi İrlandiyanı (76:75) məğlub edib.

A qrupunda Şimali Makedoniya 6 xalla liderdir. Lüksemburq 5 xalla ikinci, Azərbaycan millisi 4 xalla üçüncüdür. Bütün oyunlarda uduzan İrlandiya 3 xalla dördüncü pillədə qərarlaşıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Lebron Ceymsin qızı basketbol bacarığı ilə hər kəsi təəccübləndirdi - VİDEO
1 Mart 14:49
Basketbol

Lebron Ceymsin qızı basketbol bacarığı ilə hər kəsi təəccübləndirdi - VİDEO

Juri San-Fransiskoda keçirilən oyunöncəsi şouda ötürmə verib
FIBA Yaxın Şərqdəki münaqişə səbəbindən DÇ-2027-nin seçmə oyunlarını təxirə salıb
1 Mart 00:42
Basketbol

FIBA Yaxın Şərqdəki münaqişə səbəbindən DÇ-2027-nin seçmə oyunlarını təxirə salıb

Səbəb İranla ABŞ və İsrailin birləşmiş qüvvələri arasında Yaxın Şərqdə artan münaqişədir
Azərbaycan basketbolçusunun atışı sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə olundu - VİDEO
28 Fevral 15:37
Basketbol

Azərbaycan basketbolçusunun atışı sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə olundu - VİDEO

Atış ikinci matçın ortalarında hücumun son saniyələrində reallaşıb
Azərbaycanın basketbol millisi AVRO-2029-un seçmə mərhələsində ilk qələbəsini qazanıb
28 Fevral 01:57
Basketbol

Azərbaycanın basketbol millisi AVRO-2029-un seçmə mərhələsində ilk qələbəsini qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan millisi daha əvvəl Şimali Makedoniya və Lüksemburqa uduzub
“Neftçi” basketbol klubu baş məşqçisi ilə yollarını ayırıb
27 Fevral 14:57
Basketbol

“Neftçi” basketbol klubu baş məşqçisi ilə yollarını ayırıb

Valeri Stepanovski və köməkçisi ilə müqaviləyə xitam verildi
Azərbaycan millisinin basketbolçusu: “İrlandiya ilə oyun bizim üçün çox ciddi sınaqdır”
27 Fevral 13:54
Basketbol

Azərbaycan millisinin basketbolçusu: “İrlandiya ilə oyun bizim üçün çox ciddi sınaqdır”

İrlandiya - Azərbaycan oyunu Bakı vaxtı ilə saat 23:30-da başlayacaq

Ən çox oxunanlar

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 Mart 18:50
Cüdo

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Kənan Nəsibov finalda yerli ulduzu məğlub edərək çempion olub
Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB
1 Mart 23:07
Güləş

Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB

60 kq çəki dərəcəsində qızıl və gümüş medalları güləşçilərimiz qazanıblar
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
27 Fevral 16:23
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Gəncə təmsilçisi ilk hissədə vurduğu qollarla oyunun taleyini həll etdi
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” geridönüş edərək məğlubiyyətdən xilas oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 Mart 21:11
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” geridönüş edərək məğlubiyyətdən xilas oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Qarabağ” 46 xalla turnir cədvəlində lider "Sabah"dan bir pillə gedirədir