1 Mart 2026
AZ

Lebron Ceymsin qızı basketbol bacarığı ilə hər kəsi təəccübləndirdi - VİDEO

Basketbol
Xəbərlər
1 Mart 2026 14:49
44
Lebron Ceymsin qızı basketbol bacarığı ilə hər kəsi təəccübləndirdi - VİDEO

“Los-Anceles Leykers”in ulduzu Lebron Ceymsin qızı Juri “Qolden Steyt Uorriors”la matçdan əvvəl maraqlı performans nümayiş etdirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, San-Fransiskoda baş tutan qarşılaşma öncəsi Juri bir neçə dəqiq atış yerinə yetirib. O, səbətə arxasıüstə atışlar etməklə yanaşı, atası Lebron Ceymsə effektiv ötürmə də verib.

Gərgin keçən matçın ən məhsuldar oyunçusu qonaqların sloveniyalı oyunçusu Luka Donçiç olub. O, aktivinə 26 xal, altı ribaund və səkkiz məhsuldar ötürmə yazdırıb. “Leykers”in lideri Lebron Ceyms isə görüşü 22 xal, yeddi ribaund və doqquz asistlə tamamlayıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

FIBA Yaxın Şərqdəki münaqişə səbəbindən DÇ-2027-nin seçmə oyunlarını təxirə salıb
00:42
Basketbol

FIBA Yaxın Şərqdəki münaqişə səbəbindən DÇ-2027-nin seçmə oyunlarını təxirə salıb

Səbəb İranla ABŞ və İsrailin birləşmiş qüvvələri arasında Yaxın Şərqdə artan münaqişədir
Azərbaycan basketbolçusunun atışı sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə olundu - VİDEO
28 Fevral 15:37
Basketbol

Azərbaycan basketbolçusunun atışı sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə olundu - VİDEO

Atış ikinci matçın ortalarında hücumun son saniyələrində reallaşıb
Azərbaycanın basketbol millisi AVRO-2029-un seçmə mərhələsində ilk qələbəsini qazanıb
28 Fevral 01:57
Basketbol

Azərbaycanın basketbol millisi AVRO-2029-un seçmə mərhələsində ilk qələbəsini qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan millisi daha əvvəl Şimali Makedoniya və Lüksemburqa uduzub
“Neftçi” basketbol klubu baş məşqçisi ilə yollarını ayırıb
27 Fevral 14:57
Basketbol

“Neftçi” basketbol klubu baş məşqçisi ilə yollarını ayırıb

Valeri Stepanovski və köməkçisi ilə müqaviləyə xitam verildi
Azərbaycan millisinin basketbolçusu: “İrlandiya ilə oyun bizim üçün çox ciddi sınaqdır”
27 Fevral 13:54
Basketbol

Azərbaycan millisinin basketbolçusu: “İrlandiya ilə oyun bizim üçün çox ciddi sınaqdır”

İrlandiya - Azərbaycan oyunu Bakı vaxtı ilə saat 23:30-da başlayacaq
Azərbaycan basketbol millisinin İrlandiya və Şimali Makedoniya ilə oyunlar üçün yekun heyəti açıqlanıb
26 Fevral 17:00
Basketbol

Azərbaycan basketbol millisinin İrlandiya və Şimali Makedoniya ilə oyunlar üçün yekun heyəti açıqlanıb

12 basketbolçu qarşıdakı iki vacib oyuna hazırlaşacaq

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
27 Fevral 16:23
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Gəncə təmsilçisi ilk hissədə vurduğu qollarla oyunun taleyini həll etdi
Daşkənddə final həyəcanı: Dörd cüdoçumuz medal üçün tatamiyə çıxır - YENİLƏNİR + VİDEO
14:41
Cüdo

Daşkənddə final həyəcanı: Dörd cüdoçumuz medal üçün tatamiyə çıxır - YENİLƏNİR + VİDEO

Azərbaycan millisi “Böyük Dəbilqə” turnirinin son günündə iki qızıl və iki bürünc qazana bilər
“Qəbələ” - “Karvan-Yevlax”: Autsayderlərin oyununda qalib müəyyən olunmayıb
28 Fevral 19:05
Futbol

“Qəbələ” - “Karvan-Yevlax”: Autsayderlərin oyununda qalib müəyyən olunmayıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 1-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “Neftçi” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
28 Fevral 16:33
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “Neftçi” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

Beləliklə, tərəflər hərəyə bir xalla kifayətləniblər