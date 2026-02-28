Azərbaycan basketbolçusunun atışı sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə olundu - VİDEO

Azərbaycan basketbol millisinin üzvünün iştirakı ilə baş verən baxımlı epizod sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələrə səbəb olub.
İdman.Biz xəbər verir ki, “AvroBasket-2029”un seçmə mərhələsində İrlandiya yığmasına qarşı qələbə ilə başa çatan görüşdə millimizin forvardı Cəbrayıl Əkbərov meydanın demək olar ki, mərkəzindən uzaq məsafəli dəqiq atışla yadda qalıb.
Epizod ikinci hissənin ortalarında Azərbaycan komandasının hücumlarının birinin son saniyələrində baş verib.
Belə dəqiq atışlar tez-tez rəqib komandanın ruh düşkünlüyünə səbəb olur. Həmin məqam qarşılaşmanın dönüş nöqtələrindən birinə çevrilib: oyunun gedişində geri düşən Azərbaycan millisi hesabı bərabərləşdirib, daha sonra isə ikinci periodu 23:16 hesabı ilə qazanıb.
Matç 76:75 hesabı ilə Azərbaycanın xeyrinə başa çatıb. Bu qələbə komandamız üçün "AvroBasket-2029"un seçmə mərhələsində ilk uğur olub.