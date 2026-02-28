28 Fevral 2026
AZ

Azərbaycan basketbolçusunun atışı sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə olundu - VİDEO

Basketbol
Xəbərlər
28 Fevral 2026 15:37
122
Azərbaycan basketbolçusunun atışı sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə olundu - VİDEO

Azərbaycan basketbol millisinin üzvünün iştirakı ilə baş verən baxımlı epizod sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələrə səbəb olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, “AvroBasket-2029”un seçmə mərhələsində İrlandiya yığmasına qarşı qələbə ilə başa çatan görüşdə millimizin forvardı Cəbrayıl Əkbərov meydanın demək olar ki, mərkəzindən uzaq məsafəli dəqiq atışla yadda qalıb.

Epizod ikinci hissənin ortalarında Azərbaycan komandasının hücumlarının birinin son saniyələrində baş verib.

Belə dəqiq atışlar tez-tez rəqib komandanın ruh düşkünlüyünə səbəb olur. Həmin məqam qarşılaşmanın dönüş nöqtələrindən birinə çevrilib: oyunun gedişində geri düşən Azərbaycan millisi hesabı bərabərləşdirib, daha sonra isə ikinci periodu 23:16 hesabı ilə qazanıb.

Matç 76:75 hesabı ilə Azərbaycanın xeyrinə başa çatıb. Bu qələbə komandamız üçün "AvroBasket-2029"un seçmə mərhələsində ilk uğur olub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycanın basketbol millisi AVRO-2029-un seçmə mərhələsində ilk qələbəsini qazanıb
01:57
Basketbol

Azərbaycanın basketbol millisi AVRO-2029-un seçmə mərhələsində ilk qələbəsini qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan millisi daha əvvəl Şimali Makedoniya və Lüksemburqa uduzub
“Neftçi” basketbol klubu baş məşqçisi ilə yollarını ayırıb
27 Fevral 14:57
Basketbol

“Neftçi” basketbol klubu baş məşqçisi ilə yollarını ayırıb

Valeri Stepanovski və köməkçisi ilə müqaviləyə xitam verildi
Azərbaycan millisinin basketbolçusu: “İrlandiya ilə oyun bizim üçün çox ciddi sınaqdır”
27 Fevral 13:54
Basketbol

Azərbaycan millisinin basketbolçusu: “İrlandiya ilə oyun bizim üçün çox ciddi sınaqdır”

İrlandiya - Azərbaycan oyunu Bakı vaxtı ilə saat 23:30-da başlayacaq
Azərbaycan basketbol millisinin İrlandiya və Şimali Makedoniya ilə oyunlar üçün yekun heyəti açıqlanıb
26 Fevral 17:00
Basketbol

Azərbaycan basketbol millisinin İrlandiya və Şimali Makedoniya ilə oyunlar üçün yekun heyəti açıqlanıb

12 basketbolçu qarşıdakı iki vacib oyuna hazırlaşacaq
Azərbaycanlı məşqçilər beynəlxalq kursu uğurla başa vurublar - VİDEO
25 Fevral 13:29
Basketbol

Azərbaycanlı məşqçilər beynəlxalq kursu uğurla başa vurublar - VİDEO

Macarıstanda keçirilən proqram ölkə basketbolu üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır
Tahir Baxşıyev: “İrlandiyanı məğlub etmək üçün gücümüz var”
24 Fevral 20:14
Basketbol

Tahir Baxşıyev: “İrlandiyanı məğlub etmək üçün gücümüz var”

Baş məşqçi əsas diqqətin İrlandiya ilə ilk qarşılaşmaya yönəldiyini vurğulayıb

Ən çox oxunanlar

Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi
26 Fevral 02:43
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO

1/8 final mərhələsinin püşkatması 27 fevralda keçiriləcək
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
27 Fevral 16:23
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Gəncə təmsilçisi ilk hissədə vurduğu qollarla oyunun taleyini həll etdi
“Formula”da dəhşətli qəza: “Uilyams”ın sürücüsü havada bir neçə dövrə vuraraq aşdı - VİDEO
25 Fevral 16:54
Formula 1

“Formula”da dəhşətli qəza: “Uilyams”ın sürücüsü havada bir neçə dövrə vuraraq aşdı - VİDEO

Lyuk Brauninq qəzadan möcüzə nəticəsində sağ xilas olub
“Zirə” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək dördüncü yerdə möhkəmləndi
27 Fevral 19:54
Futbol

“Zirə” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək dördüncü yerdə möhkəmləndi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 1-də yekun vurulacaq