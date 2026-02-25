25 Fevral 2026
AZ

Azərbaycanlı məşqçilər beynəlxalq kursu uğurla başa vurublar - VİDEO

Basketbol
Xəbərlər
25 Fevral 2026 13:29
81
Azərbaycanlı məşqçilər beynəlxalq kursu uğurla başa vurublar - VİDEO

Azərbaycan Basketbol Federasiyasının məşqçiləri beynəlxalq arenada növbəti uğura imza atıblar.

İdman.Biz xəbər verir ki, Azərbaycan Basketbol Federasiyasının məşqçiləri Ləman İbrahimova və İlham Ağayev Macarıstan İdman Elmləri Universitetində təşkil olunan Beynəlxalq Məşqçilik Kursunda (ICC) uğurla iştirak ediblər.

Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin “Olympic Solidarity” proqramının dəstəyi ilə keçirilən 8 həftəlik kurs çərçivəsində hər iki mütəxəssis beynəlxalq təcrübə qazanaraq proqramı müvəffəqiyyətlə başa vurub və müvafiq sertifikatlarla təltif olunub.

UGBL U-13 liqasında fəaliyyət göstərən məşqçi İlham Ağayev və U-12 basketbol liqasında “Ordu” klubunun baş məşqçisi, eyni zamanda Bakı Basketbol Akademiyasında çalışan Ləman İbrahimova bu kurs vasitəsilə ölkəmizi beynəlxalq səviyyədə təmsil ediblər. Ləman İbrahimova Beynəlxalq Məşqçilik Kursuna qəbul olunan ilk azərbaycanlı məşqçi kimi də tarixə düşüb.

Qeyd edək ki, proqram yerli məşqçilərin peşəkar inkişafına mühüm töhfə verməklə yanaşı, ölkə basketbolunun gələcək perspektivləri baxımından da xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Tahir Baxşıyev: “İrlandiyanı məğlub etmək üçün gücümüz var”
24 Fevral 20:14
Basketbol

Tahir Baxşıyev: “İrlandiyanı məğlub etmək üçün gücümüz var”

Baş məşqçi əsas diqqətin İrlandiya ilə ilk qarşılaşmaya yönəldiyini vurğulayıb
ABŞ-da yeniyetmə basketbolçu 17 yaşında vəfat edib
24 Fevral 19:43
Basketbol

ABŞ-da yeniyetmə basketbolçu 17 yaşında vəfat edib

Basketbolçunun sol qolu ötən avqust ayında amputasiya edilibmiş
Azərbaycan basketbol millisinin İrlandiya və Şimali Makedoniya ilə oyunlar üçün geniş heyəti açıqlanıb
24 Fevral 17:41
Basketbol

Azərbaycan basketbol millisinin İrlandiya və Şimali Makedoniya ilə oyunlar üçün geniş heyəti açıqlanıb

Milli komanda fevralın 27-də İrlandiya, martın 2-də isə Şimali Makedoniya ilə üz-üzə gələcək
“Sabah” arxayınlaşdı və biz bundan istifadə etdik” - Cəbrayıl Əkbərovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
23 Fevral 13:51
Basketbol

“Sabah” arxayınlaşdı və biz bundan istifadə etdik” - Cəbrayıl Əkbərovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

“Gəncə”nin forvardı Azərbaycan Kubokunun finalındakı qələbəni dəyərləndirib
Azərbaycan Kubokunda “Gəncə” zəfəri: “Sabah” finalda məğlub oldu - VİDEO
22 Fevral 19:28
Basketbol

Azərbaycan Kubokunda “Gəncə” zəfəri: “Sabah” finalda məğlub oldu - VİDEO

Bakı İdman Sarayında keçirilən gərgin mübarizədə gəncəlilər kuboku başları üzərinə qaldırıblar
Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunun qalibi bu gün bəlli olacaq
22 Fevral 10:24
Basketbol

Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunun qalibi bu gün bəlli olacaq

Bakı İdman Sarayındakı həlledici matçda “Sabah” və “Gəncə” üz-üzə gələcək

Ən çox oxunanlar

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı
01:50
Futbol

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Nyukasl" Çempionlar Liqasının 1/8 finalına vəsiqə qazanıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
24 Fevral 16:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bu nəticə ilə “Turan Tovuz” turnir cədvəlində vacib üç xal qazanıb
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı
02:05
Futbol

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Turun ilk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib
Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Fevral 16:34
Gimnastika

Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bakıda uğurlu çıxışlar yadda qaldı