Azərbaycan Kubokunda “Gəncə” zəfəri: “Sabah” finalda məğlub oldu - VİDEO

Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunun yeni sahibi müəyyənləşib. Turnirin həlledici final qarşılaşmasında ölkənin iki iddialı klubu - "Sabah" və "Gəncə" üz-üzə gəliblər.
İdman.Biz xəbər verir ki, Bakı İdman Sarayında təşkil olunan final matçı olduqca gərgin və dramatik mübarizəyə səhnə olub.
Qarşılıqlı hücumlar şəraitində keçən görüşün sonunda daha dəqiq oynayan "Gəncə" basketbolçuları 89:82 hesablı qələbə qazanaraq kuboka sahib çıxıblar. Bu, Gəncə təmsilçisinin ikinci kubokudur. 2023-cü ildə də komanda ölkə kubokunun qalibi olub.
Xatırladaq ki, ötən il keçirilən Azərbaycan Kubokunun qalibi "NTD" klubu olmuşdu. Beləliklə, "Gəncə" bu uğuru ilə titulu paytaxt təmsilçisindən təhvil alıb.