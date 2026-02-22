23 Fevral 2026
AZ

Azərbaycan Kubokunda “Gəncə” zəfəri: “Sabah” finalda məğlub oldu - VİDEO

Basketbol
Xəbərlər
22 Fevral 2026 19:28
140
Azərbaycan Kubokunda “Gəncə” zəfəri: “Sabah” finalda məğlub oldu - VİDEO

Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunun yeni sahibi müəyyənləşib. Turnirin həlledici final qarşılaşmasında ölkənin iki iddialı klubu - "Sabah" və "Gəncə" üz-üzə gəliblər.

İdman.Biz xəbər verir ki, Bakı İdman Sarayında təşkil olunan final matçı olduqca gərgin və dramatik mübarizəyə səhnə olub.

Qarşılıqlı hücumlar şəraitində keçən görüşün sonunda daha dəqiq oynayan "Gəncə" basketbolçuları 89:82 hesablı qələbə qazanaraq kuboka sahib çıxıblar. Bu, Gəncə təmsilçisinin ikinci kubokudur. 2023-cü ildə də komanda ölkə kubokunun qalibi olub.

Xatırladaq ki, ötən il keçirilən Azərbaycan Kubokunun qalibi "NTD" klubu olmuşdu. Beləliklə, "Gəncə" bu uğuru ilə titulu paytaxt təmsilçisindən təhvil alıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunun qalibi bu gün bəlli olacaq
22 Fevral 10:24
Basketbol

Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunun qalibi bu gün bəlli olacaq

Bakı İdman Sarayındakı həlledici matçda “Sabah” və “Gəncə” üz-üzə gələcək
“Gəncə” - “Sabah”: revanş çalarlı kubok finalı - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ
21 Fevral 15:40
Basketbol

“Gəncə” - “Sabah”: revanş çalarlı kubok finalı - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ

Final oyunun taleyini yerli basketbolçular həll edə bilər
Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunun finalçıları məlum olub
20 Fevral 23:29
Basketbol

Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunun finalçıları məlum olub - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan Kubokunun finalı fevralın 22-də keçiriləcək
ABF rəsmisi: “Millimiz FIBA Çempionlar Kubokunda maksimum gücünü ortaya qoyacaq”
20 Fevral 17:45
Basketbol

ABF rəsmisi: “Millimiz FIBA Çempionlar Kubokunda maksimum gücünü ortaya qoyacaq”

Çempionlar Kuboku martın 13-15-də təşkil olunacaq
"Bizi Çempionlar Kubokunda intensiv oyunlar gözləyir" - Erika Karterin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
20 Fevral 10:44
Basketbol

"Bizi Çempionlar Kubokunda intensiv oyunlar gözləyir" - Erika Karterin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Millimizi İspaniya, Kanada və Tailandla gərgin oyunlar gözləyir
Halil Atlı: “Addım-addım irəliləyəcəyik”
19 Fevral 22:50
Basketbol

Halil Atlı: “Addım-addım irəliləyəcəyik”

“Gəncə” basketbol klubu Azərbaycan Kubokunun yarımfinalına yüksəlib

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
20 Fevral 12:21
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
21 Fevral 16:25
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Bu nəticədən sonra “Araz-Naxçıvan” turnir cədvəlində mövqeyini gücləndirib
A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər
22 Fevral 01:54
Dünya futbolu

A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər - YENİLƏNİB + VİDEO

“Latsio” 34 xalla turnir cədvəlində 26 oyundan sonra doqquzuncu yerdədir
Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Fevral 16:34
Gimnastika

Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bakıda uğurlu çıxışlar yadda qaldı