"Bizi Çempionlar Kubokunda intensiv oyunlar gözləyir" - Erika Karterin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycanın basketbol üzrə 3x3 qadın millisi mövsümə ilk dəfə qatılacağı Beynəlxalq Basketbol Federasiyasının(FIBA) Çempionlar Kuboku ilə start verəcək. Martın 13-15-də turnirə ev sahibliyi edəcək Banqkokda komandamız qrup mərhələsində İspaniya, Kanada və Tailandla qarşılaşacaq.
İdman.Biz-ə müsahibəsində millinin basketbolçusu Erika Karter ən güclüləri bir araya gətirəcək start ərəfəsində böyük ruh yüksəkliyi hiss etdiyini bildirib.
FIBA Çempionlar Kuboku cəmi ikinci dəfə keçirilir və Azərbaycan millisi tezliklə burada debüt edəcək. Bu baxımdan həyəcan varmı?
-Əlbəttə, müəyyən həyəcan var, amma bu, normaldır. Komandamız üçün tarixi bir anın astanasında olduğumuzu anlayırıq. Belə səviyyəli turnirdə iştirak işimizin və inkişafımızın tanınması deməkdir. Amma həyəcanla yanaşı, böyük ruh yüksəkliyi də var. Azərbaycanı ən güclülər sırasında layiqincə təmsil etdiyimizi göstərmək istəyirik.
-Komanda ötən ilin turnir qalibi Kanada ilə eyni qrupa düşüb. Həmçinin İspaniya və Tailandla da oynayacaqsınız. Ümumilikdə kvartetdə qüvvələr nisbətini necə qiymətləndirirsiniz?
-Qrup çox rəqabətlidir. Kanada hazırkı çempiondur və bu, hər şeyi deyir. İspaniya ənənəvi olaraq güclüdür və heyət dərinliyi yaxşıdır. Tailand isə çox sürətli və aqressiv oynayan komandadır. 3x3-də heç kimi qiymətləndirməmək olmaz: format qısadır, çox şeyi detallar və konsentrasiya həll edir. Düşünürəm ki, bizi çox intensiv oyunlar gözləyir.
-Minimum yarımfinala yüksəlmək nə dərəcədə realdır?
-Qarşımıza maksimum hədəflər qoyuruq. Yarımfinal real vəzifədir, amma bunun üçün hər oyunda sabit və intizamlı çıxış etmək lazımdır. Oyunun taleyini bir atış və ya bir hücum həll edə bilər. Öz basketbolumuzu oynasaq, müdafiədə aqressiv, hücumda isə inamlı olsaq, bütün şanslarımız var.
-Ötən il hadisələrlə zəngin oldu – Avropa çempionatında və Dünya seriyasının finalında gümüş medal, İslam Həmrəyliyi Oyunlarında qələbə. Bu mövsümdən gözləntilər nələrdir?
-İl həqiqətən də xüsusi idi və yüksək planşet müəyyənləşdirdi. Amma biz keçmişlə yaşamırıq. Hər yarış yeni bir hekayədir. Yeni mövsümdə daha da güclənmək, komanda kimyasını yaxşılaşdırmaq və növbəti addımı atmaq istəyirik. Məqsədimiz iştirak etdiyimiz hər turnirdə qələbə uğrunda mübarizə aparmaqdır.
-Çıxış etdiyiniz "Jirona" İspaniya çempionatına liderlik edir və Avroliqada pley-off mərhələsində oynayır. Klub karyeranızın gedişindən razısınızmı?
-Bəli, razıyam. İspaniyada yüksək səviyyədə oynamaq əla təcrübədir. "Jirona" güclü təşkilatlanmaya və möhtəşəm atmosferə malik ambisiyalı klubdur. Avroliqada hər oyun yeni çağırışdır və bu, mənim oyunçu kimi inkişafıma kömək edir. Hiss edirəm ki, inkişaf edirəm və daha universal basketbolçuya çevrilirəm.
-Ümumilikdə bu il üçün planlarınız nələrdir?
Çalışmağa və inkişaf etməyə davam etmək. Milli komanda və klub – hər iki istiqamət mənim üçün vacibdir. Sağlam olmaq, komandaya fayda vermək və titullar uğrunda mübarizə aparmaq istəyirəm. Qalan hər şey isə intizam və gündəlik əməyin nəticəsində gələcək.