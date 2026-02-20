21 Fevral 2026
Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunun finalçıları məlum olub - YENİLƏNİB + FOTO

20 Fevral 2026 23:29
Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunun finalçıları məlum olub

Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda yarımfinal oyunları baş tutub.

İlk yarımfinal oyununda “Sabah” “Ordu”ya 83:66 hesabı ilə qalib gələrək klub tarixində ilk dəfə kubokun final oyununa vəsiqə qazanıb.

Günün ikinci yarımfinal oyununda “Gəncə”, “Şəki” üzərində 97:71 hesablı qələbə qazanaraq, ardıcıl ikinci

kubok mövsümündə də finala yüksəlib.

“Sabah” – “Gəncə” final oyunu 22 fevral saat 17:00-da Bakı İdman Sarayında keçiriləcək.

20:14

Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda ilk finalçı müəyyənləşib.

İdman.Biz xəbər verir ki, yarımfinalda “Ordu” klubu ilə qarşılaşan “Sabah” 83:66 hesabı ilə qalib gələrək həlledici mərhələyə yüksəlib.

Yarımfinalın ikinci matçı isə “Gəncə” və “Şəki” arasında keçiriləcək. Görüş bu gün saat 21:00-da başlayacaq.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Kubokunun finalı fevralın 22-də keçiriləcək.

13:45

Bu gün basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunun yarımfinal mərhələsinin matçları keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, ilk qarşılaşma saat 18:00-da “Ordu” və “Sabah” komandaları arasında baş tutacaq.

Yarımfinalın ikinci oyunu isə “Gəncə” və “Şəki” komandaları arasında olacaq. Bu görüş saat 21:00-da start götürəcək.

Hər iki qarşılaşma Bakı İdman Sarayında təşkil olunacaq.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Kubokunun final matçı fevralın 22-də keçiriləcək və oyun saat 17:00-da başlanacaq.

