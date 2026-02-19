Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda bütün yarımfinalçılar müəyyənləşib - YENİLƏNİB

Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda bütün yarımfinalçılar müəyyənləşib.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu, 1/4 final mərhələsinin “Abşeron Lions” – “Şəki” qarşılaşmasından sonra bəlli olub.
Sözügedən matçda 93:85 hesabı ilə qalib gələn “Şəki” yarımfinala adlayan sonuncu klub olub.
Daha əvvəl baş tutan matçlarda “Ordu” “Sumqayıt”ı (93:74) “Sabah” “Quba”nı (113:76), “Gəncə” isə “Neftçi”ni (95:92) məğlub edərək növbəti raunda yüksəlib.
Beləliklə, yarımfinalda “Şəki” və “Gəncə” komandaları münasibətləri aydınlaşdıracaqlar. Bu mərhələnin digər matçında “Sabah” “Ordu” ilə oynayacaq.
18:35
Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsinin növbəti oyunu keçirilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, günün ilk qarşılaşmasında “Gəncə” ilə “Neftçi” komandaları üz-üzə gəlib.
Gərgin keçən oyunda “Gəncə” üstün olub - 95:92.
Mərhələnin son matçında isə “Abşeron Lions” “Şəki” ilə münasibətlərinə aydınlıq gətirəcək.
11:07
Bu gün basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsinə yekun vurulacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, günün ilk qarşılaşmasında “Gəncə” ilə “Neftçi” komandaları üz-üzə gələcək. Görüş saat 16:00-da start götürəcək.
Mərhələnin son matçında isə “Abşeron Lions” “Şəki” ilə münasibətlərinə aydınlıq gətirəcək. Qarşılaşma saat 19:00-da başlayacaq.
Hər iki oyun Bakı İdman Sarayında keçiriləcək.
Bu görüşlərdə qalib gələn komandalar yarımfinala vəsiqə qazanacaqlar. Yarımfinalın digər oyununda isə “Sabah” “Ordu” ilə qarşılaşacaq.