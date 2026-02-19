20 Fevral 2026
AZ

Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda bütün yarımfinalçılar müəyyənləşib - YENİLƏNİB

19 Fevral 2026 22:19
Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda bütün yarımfinalçılar müəyyənləşib

Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda bütün yarımfinalçılar müəyyənləşib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu, 1/4 final mərhələsinin “Abşeron Lions” – “Şəki” qarşılaşmasından sonra bəlli olub.

Sözügedən matçda 93:85 hesabı ilə qalib gələn “Şəki” yarımfinala adlayan sonuncu klub olub.

Daha əvvəl baş tutan matçlarda “Ordu” “Sumqayıt”ı (93:74) “Sabah” “Quba”nı (113:76), “Gəncə” isə “Neftçi”ni (95:92) məğlub edərək növbəti raunda yüksəlib.

Beləliklə, yarımfinalda “Şəki” və “Gəncə” komandaları münasibətləri aydınlaşdıracaqlar. Bu mərhələnin digər matçında “Sabah” “Ordu” ilə oynayacaq.

18:35

Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsinin növbəti oyunu keçirilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, günün ilk qarşılaşmasında “Gəncə” ilə “Neftçi” komandaları üz-üzə gəlib.

Gərgin keçən oyunda “Gəncə” üstün olub - 95:92.

Mərhələnin son matçında isə “Abşeron Lions” “Şəki” ilə münasibətlərinə aydınlıq gətirəcək.

11:07

Bu gün basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsinə yekun vurulacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, günün ilk qarşılaşmasında “Gəncə” ilə “Neftçi” komandaları üz-üzə gələcək. Görüş saat 16:00-da start götürəcək.

Mərhələnin son matçında isə “Abşeron Lions” “Şəki” ilə münasibətlərinə aydınlıq gətirəcək. Qarşılaşma saat 19:00-da başlayacaq.

Hər iki oyun Bakı İdman Sarayında keçiriləcək.

Bu görüşlərdə qalib gələn komandalar yarımfinala vəsiqə qazanacaqlar. Yarımfinalın digər oyununda isə “Sabah” “Ordu” ilə qarşılaşacaq.

