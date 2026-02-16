16 Fevral 2026
Azərbaycanın 3x3 basketbol yığması ilk dəfə FIBA Çempionlar Kubokuna qatılacaq

16 Fevral 2026 19:11
Azərbaycanın qadınlardan ibarət 3x3 basketbol millisi ilk dəfə FIBA Çempionlar Kubokunda mübarizə aparacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, yığma ikinci dəfə təşkil olunan turnirə Avropa Kuboku 2025-in finalçısı kimi iştirak hüququ qazanıb.

Martın 13-dən 15-dək baş tutacaq yarışda milli B qrupunda İspaniya, Kanada və Tayland yığmaları ilə üz-üzə gələcək.

Qeyd edək ki, turnirin qalibi FIBA 3x3 Çempionlar Kuboku 2027, FIBA 3x3 Dünya Kuboku 2027 və 2028-ci il Olimpiya Oyunlarına vəsiqə qazandıran Olimpiya Təsnifat turnirində iştirak hüququ qazanacaq.

