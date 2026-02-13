LeBron yenə tarix yazdı - VİDEO

“Los Angeles Lakers”in lideri LeBron Ceyms NBA tarixində yeni zirvəyə qalxıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, basketbolçu “Dallas Maveriks”lə qalib gəldikləri oyunda (124:104) möhtəşəm performans sərgiləyib.
O, 28 xal toplayıb, 10 ribaund edib və 12 məhsuldar ötürmə verərək tripl-dabl rəsmiləşdirib.
41 yaşlı ulduz bununla liqa tarixində bu göstəriciyə imza atan ən yaşlı oyunçu olub. O, 40 yaşında tripl-dabl etmiş Karl Melounun rekordunu geridə qoyub.
Maraqlıdır ki, hər iki nəticə məhz “Leykers” forması ilə əldə olunub.