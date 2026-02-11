11 Fevral 2026
AZ

Yunanıstanda qalmaqal: “Beşiktaş”a qarşı təxribat

Basketbol
Xəbərlər
11 Fevral 2026 10:15
80
Yunanıstanda qalmaqal: “Beşiktaş”a qarşı təxribat

Basketbol üzrə BKT(“Balkrishna Industries Limited” - turnirin baş sponsoru) Avropa Kubokunun B qrupunun 18-ci və son turunda Türkiyənin “Beşiktaş GAIN” səfərdə “Panionios”un qonağı olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, Makis Liouqas İdman Salonunda keçirilən qarşılaşma qalmaqalla yadda qalıb. Oyundan əvvəl yunan azarkeşlərin tribunada açdığı təhqir və nifrət məzmunlu pankart ciddi narazılıq doğurub. Pankartda “Beşiktaş” klubuna, onun azarkeşlərinə, eləcə də Türkiyə polis təşkilatına qarşı həddini aşan ifadələr yer alıb.

Hadisə qısa müddətdə sosial şəbəkələrdə geniş rezonans yaradıb və minlərlə istifadəçi təxribatı kəskin şəkildə pisləyib. Azarkeşlər idman yarışlarının siyasi və milli nifrət alətinə çevrilməsinin yolverilməz olduğunu bildiriblər.

Qarşılaşmada isə meydanda üstün oyun nümayiş etdirən “Beşiktaş GAIN” rəqibini 114:74 hesabı ilə məğlub edərək 40 xallıq fərq qazanıb.

Matçdan sonra “Beşiktaş” klubu rəsmi bəyanat yayaraq tribunada açılan pankartı ən sərt formada qınayıb. Açıqlamada bunun təkcə kluba deyil, həm də türk xalqının milli-mənəvi dəyərlərinə qarşı yönəlmiş açıq nifrət aktı olduğu vurğulanıb. Klub rəhbərliyi məsələ ilə bağlı Avropa Liqası rəhbərliyi qarşısında hüquqi və inzibati addımların atılacağını bəyan edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Basketbol Liqasında 15-ci tura start veriləcək
10:28
Basketbol

Azərbaycan Basketbol Liqasında 15-ci tura start veriləcək

"Lənkəran" doğma meydanda "Sərhədçi"ni qəbul edəcək
Azərbaycan Basketbol Liqasında XVI turun ən dəyərli oyunçuları açıqlandı - FOTO
10 Fevral 11:56
Basketbol

Azərbaycan Basketbol Liqasında XVI turun ən dəyərli oyunçuları açıqlandı - FOTO

XVI turun ən dəyərliləri seçildi
Azərbaycan Basketbol Liqasında 16-cı tur başa çatıb
8 Fevral 20:49
Basketbol

Azərbaycan Basketbol Liqasında 16-cı tur başa çatıb

"Şəki" 85:92 hesablı ilə məğlub olub
Toker rotasiya etdi, səfər qələbəsi gəldi
8 Fevral 18:59
Basketbol

Toker rotasiya etdi, səfər qələbəsi gəldi

Baş məşqçi yerli basketbolçulara şans verməyin səbəbini açıqladı
Azərbaycan Basketbol Liqası: “Gəncə” NTD üzərində qələbə qazanıb - YENİLƏNİB
7 Fevral 17:00
Basketbol

Azərbaycan Basketbol Liqası: “Gəncə” NTD üzərində qələbə qazanıb - YENİLƏNİB

Tura fevralın 8-də yekun vurulacaq
“Gəncə” klubuna yeni məşqçi gətirilib
7 Fevral 12:20
Basketbol

“Gəncə” klubuna yeni məşqçi gətirilib

43 yaşlı mütəxəssis son iki ildə klubun aşağı yaş qruplarından ibarət komandalarında çalışıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Araz-Naxçıvan"ın yeganə qolunu Felipe Santos vurub
Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 20:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə"nin qələbə qolunu 88-ci dəqiqədə Giorgi Papunaşvili vurub
La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO
9 Fevral 02:08
Futbol

La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO

Madrid təmsilçisi “Mestalla”dan üç xalla döndü
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
10 Fevral 16:52
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Qarşılaşma “Qarabağ” klubunun 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb