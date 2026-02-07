7 Fevral 2026
AZ

Azərbaycan Basketbol Liqası: “Gəncə” NTD üzərində qələbə qazanıb - YENİLƏNİB

Basketbol
Xəbərlər
7 Fevral 2026 17:00
239
Bu gün Azərbaycan Basketbol Liqasında 16-cı turun daha bir oyunu keçirilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, A qrupunda NTD klubu ilə qarşılaşan "Gəncə" 104:85 hesablı qələbə qazanıb.

Gəncə Olimpiya İdman Kompleksində baş tutub.

Qeyd edək ki, tura fevralın 8-də yekun vurulacaq. Daha əvvəl “Sumqayıt” “Lənkəran”ı (102:77), “Quba” “Sərhədçi”ni (97:89), “Ordu” “Naxçıvan”ı (95:92) məğlub edib.

