ABŞ basketbolçusu “Naxçıvan” klubuna transfer olunub

“Naxçıvan” ABŞ-dən olan basketbolçu Roderik Smiti heyətinə qatıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, 26 yaşlı oyunçu son olaraq Meksikanın “Mazatlan Venados” klubunda çıxış edib.

O, 2023-2024-cü illərdə “Sumqayıt” klubunun formasını geyinib.

