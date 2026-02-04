Azərbaycan Basketbol Liqası: “Sumqayıt” “Lənkəran”a qalib gəlib - YENİLƏNİB

Azərbaycan Basketbol Liqasında 16-cı tura start verilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, B qrupunun oyununda “Sumqayıt” “Lənkəran”a qalib gəlib - 102:77.
Görüş Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksində keçirilib.
Bu gün Azərbaycan Basketbol Liqasında 16-cı tura start veriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, B qrupunda “Lənkəran” ”Sumqayıt”la qarşılaşacaq.
Görüş Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksində, saat 19:00-da start götürəcək.
Turnir cədvəlində “Sumqayıt” 20 xalla beçinci pillədə qərarlaşır. 19 xala malik “Lənkəran” isə altıncı pillədə qərarlaşıb.