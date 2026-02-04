5 Fevral 2026
Azərbaycan Basketbol Liqası: “Sumqayıt” “Lənkəran”a qalib gəlib - YENİLƏNİB

Basketbol
Xəbərlər
4 Fevral 2026 21:45
207
Azərbaycan Basketbol Liqası: “Sumqayıt” “Lənkəran”a qalib gəlib

Azərbaycan Basketbol Liqasında 16-cı tura start verilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, B qrupunun oyununda “Sumqayıt” “Lənkəran”a qalib gəlib - 102:77.

Görüş Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksində keçirilib.

İdman.Biz
