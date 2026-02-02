NBA “Ulduzlar Oyunu 2026”da iştirak edəcək basketbolçuların adlarını açıqlayıb

ABŞ Milli Basketbol Assosiasiyası fevralın 15-dən 16-na keçən gecə keçiriləcək “Ulduzlar Oyunu” ("NBA All-Star Game") üçün dəvət alan basketbolçuların adlarını açıqlayıb.

İdman.Biz NBA-nin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Şərq Konfransını aşağıdakı oyunçular təmsil edəcək: Donovan Mitçell ("Klivlend Kavaliers"), Ceylen Conson ("Atlanta Houks"), Karl-Entoni Tauns ("Nyu-York Niks"), Paskal Siakam ("İndiana Peysers"), Norman Pauell ("Mayami Hit"), Skotti Barns ("Toronto Reptors") və Ceylen Düren ("Detroyt Pistons").

Qərb Konfransından isə Antoni Edvards ("Minnesota Timbervulvz"), Camal Mürrey ("Denver Naqqets"), Çet Holmqren ("Oklahoma-Siti Tander"), Kevin Dürant ("Hyuston Rokets"), Devin Buker ("Finiks Sanz"), Deni Avdiya ("Portlend Treyl Bleýzers") və Lebron Ceyms ("Los-Anceles Leykers") “Ulduzlar Oyunu”nda iştirak edəcək.

Qeyd edək ki, NBA tarixində “Ulduzlar Oyunları”nda iştirak sayına görə rekordçu olan 41 yaşlı Lebron Ceyms üçün bu, belə görüşlərdə 21-ci çıxış olacaq. Dördqat Olimpiya çempionu, 37 yaşlı Kevin Dürant isə 16-cı dəfə bu oyunda meydana çıxacaq.