6 Fevral 2026
AZ

Azərbaycanın U-18 və U-20 basketbol millilərinin Avropa çempionatındakı rəqibləri açıqlanıb - FOTO

Basketbol
Xəbərlər
5 Fevral 2026 17:28
108
Azərbaycanın U-18 və U-20 basketbol millilərinin Avropa çempionatındakı rəqibləri açıqlanıb - FOTO

Azərbaycanın 18 və 20 yaşadək qız və oğlan basketbol millilərinin Avropa çempionatının seçmə mərhələsində qarşılaşacaqları komandalar açıqlanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, qızlardan ibarət U-18 komandası B divizionunun A qrupunda İslandiya, Portuqaliya, Rumıniya və Niderlandla mübarizə aparacaq. Bu qrup matçları iyulun 31-dən avqustun 9-dək keçiriləcək.

Oğlanlardan ibarət U-18 millisi isə B divizionunun B qrupunda Polşa, İslandiya, Çexiya, Ukrayna və Portuqaliya ilə qarşılaşacaq. Onların oyunları iyulun 24-dən avqustun 2-dək davam edəcək.

U-20 qız komandası B divizionunun A qrupunda İrlandiya, Albaniya və Yunanıstanla üz-üzə gələcək. Qarşılaşmalar iyulun 4-dən 12-dək təşkil olunacaq.

U-20 oğlan seçməsi isə A qrupunda İrlandiya, İsveç, Slovakiya və Şimali Makedoniya ilə matçlara çıxacaq. Onların oyunları iyulun 10-dan 19-dək davam edəcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Basketbol Liqasında 16-cı turun daha bir matçı baş tutacaq
09:32
Basketbol

Azərbaycan Basketbol Liqasında 16-cı turun daha bir matçı baş tutacaq

Görüş Bakı İdman Sarayında, saat 19:00-da start götürəcək
Azərbaycan Basketbol Liqasının 16-cı turunda “Quba” “Sərhədçi”ni məğlub edib
5 Fevral 22:49
Basketbol

Azərbaycan Basketbol Liqasının 16-cı turunda “Quba” “Sərhədçi”ni məğlub edib - YENİLƏNİB

Tura fevralın 8-də yekun vurulacaq
NTD basketbol klubu Camel Kinq ilə yollarını ayırıb
5 Fevral 11:04
Basketbol

NTD basketbol klubu Camel Kinq ilə yollarını ayırıb

O, mövsümün əvvəlində NTD basketbol klubuna qoşulmuşdu
Azərbaycan Basketbol Liqası: “Sumqayıt” “Lənkəran”a qalib gəlib
4 Fevral 21:45
Basketbol

Azərbaycan Basketbol Liqası: “Sumqayıt” “Lənkəran”a qalib gəlib - YENİLƏNİB

Görüş Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksində keçirilib
Cessi Gi: “NTD uzun illərdir uğurlu klubdur” - MÜSAHİBƏ
2 Fevral 17:06
Basketbol

Cessi Gi: “NTD uzun illərdir uğurlu klubdur” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, komandaya fayda verə biləcəyimə inandığım üçün buraya gəldim
NBA “Ulduzlar Oyunu 2026”da iştirak edəcək basketbolçuların adlarını açıqlayıb
2 Fevral 16:37
Basketbol

NBA “Ulduzlar Oyunu 2026”da iştirak edəcək basketbolçuların adlarını açıqlayıb

41 yaşlı Lebron Ceyms növbəti dəfə siyahıda yer alıb

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
5 Fevral 11:58
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Veysəl Rzayevin yanında başqa futbolçu da olub: Bıçaqlanmanın YENİ TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB + VİDEO
3 Fevral 13:52
Azərbaycan futbolu

Veysəl Rzayevin yanında başqa futbolçu da olub: Bıçaqlanmanın YENİ TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB + VİDEO

Xanımlardan birinin keçmiş sevgilisi onların qarşısını kəsib
Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər
4 Fevral 06:17
Boks

Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər

Məlumata görə, şou Netflix-də yayımlanacaq
Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqası Ronaldunun narazılığı ilə bağlı açıqlama yayıb
03:32
Dünya futbolu

Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqası Ronaldunun narazılığı ilə bağlı açıqlama yayıb - YENİLƏNİB

Daha əvvəl mediada portuqaliyalı hücumçunun yayda klubu tərk etməyə hazır olduğu bildirilirdi