11 Fevral 2026
AZ

Azərbaycan Basketbol Liqasında 15-ci tura start veriləcək

Basketbol
Xəbərlər
11 Fevral 2026 10:28
37
Azərbaycan Basketbol Liqasında 15-ci tura bu gün bir oyunla start veriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, "Lənkəran" doğma meydanda "Sərhədçi"ni qəbul edəcək.

Oyun Lənkəran Olimpiya İdman Kompleksində, saat 15:00-da start götürəcək.

