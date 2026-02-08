Toker rotasiya etdi, səfər qələbəsi gəldi

Azərbaycan Basketbol Liqasının 15-ci turunda “Şəki”yə qalib gələn “Abşeron Lions”un baş məşqçisi Erhan Toker oyundan sonra fikirlərini bölüşüb.
İdman.Biz xəbər verir ki, türkiyəli mütəxəssis klubun mətbuat xidmətinə açıqlamasında matçın gərgin keçdiyini bildirib və heyət seçimi barədə danışıb.
“Əsas oyunçumuz Ceyms Freyzerə istirahət verdik. Digər basketbolçularımız bu görüşdə iştirak etdi və yaxşı mübarizə apardı. Bu sözləri rəqibə də aid edirəm. Oyunun böyük bir hissəsi başabaş mübarizə şəraitində keçdi. Bu gün yerli oyunçulara da üstünlük verdik və eyni zamanda iki azərbaycanlı basketbolçu parket üzərində oldu. Bunu qarşıda bizi gözləyən kubok matçları ilə də əlaqələndirmək olar. Sonda Şəki səfərindən qələbə ilə qayıtdığımız üçün komanda üzvlərini təbrik edirəm, rəqibə də gözəl oyuna görə minnətdaram”, - deyə Toker vurğulayıb.
Qeyd edək ki, qarşılaşma "Abşeron Lions"un 92:85 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.