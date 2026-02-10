Azərbaycan Basketbol Liqasında XVI turun ən dəyərli oyunçuları açıqlandı - FOTO

Azərbaycan Basketbol Liqasında XVI turun ən dəyərli oyunçuları (MVP) açıqlanıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, turun yekunlarına əsasən, A qrupunda “Sabah” basketbol klubunun oyunçusu Castin Tilman, B qrupunda isə “Ordu” basketbol klubunun oyunçusu Cermeyn Hed XVI turun ən dəyərli basketbolçuları seçiliblər.
Basketbolda MVP (Most Valuable Player - ən dəyərli oyunçu) - turun və ya oyunun gedişində komandasına ən çox fayda verən, nəticəyə birbaşa təsir göstərən oyunçu deməkdir. MVP seçilərkən təkcə atılan xallara yox, oyunçunun ümumi statistik göstəricilərinə və meydandakı təsirinə diqqət yetirilir.
Bu göstəricilər arasında əsasən aşağıdakılar yer alır:
"Pts" ("Points") – oyunçunun topladığı xallar
"Reb" ("Rebounds") – topun səbətdən qayıtdıqdan sonra ələ keçirilməsi
"Ast" ("Assists") – məhsuldar ötürmələr
"EFF" ("Efficiency") – faydalılıq əmsalı, oyunçunun meydandakı ümumi təsirini əks etdirən statistik göstərici
"EFF" göstəricisi oyunçunun xalları, ribaundları, asistləri, top itkiləri və digər statistik göstəricilər əsasında hesablanır və onun oyuna verdiyi ümumi töhfəni göstərir.
Qeyd edək ki, Castin Tilman və Cermeyn Hed XVI turda göstərdikləri stabil və effektiv oyunla komandalarının nəticələrinə mühüm töhfə verərək MVP adına layiq görülüblər.