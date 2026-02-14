14 Fevral 2026
Azərbaycan Basketbol Liqasında 17-ci tura yekun vurulacaq

14 Fevral 2026 11:00
Bu gün Azərbaycan Basketbol Liqasında 17-ci tura yekun vurulacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, son oyun günündə A qrupunda iki matç baş tutacaq.

İlk oyunda “Şəki” doğma meydanda “Neftçi” ilə üz-üzə gələcək. Matç saat 14:00-da Şəki Olimpiya İdman Kompleksində start götürəcək.

Turnir cədvəlində “Şəki” 18 xalla beşinci pillədədir. “Neftçi” isə 23 xalla dördüncüdür.

Turun yekun qarşılaşması isə Bakı İdman Sarayında keçiriləcək. NTD ilə “Sabah”ın dueli saat 18:00-da başlayacaq.

Turnir cədvəlində NTD 18 xalla altıncı pillədədir. “Sabah” isə 31 xalla ikincidir.

Qeyd edək ki, daha əvvəl keçirilən görüşlərdə “Sərhədçi” “Lənkəran”ı (83:69), “Naxçıvan” “Sumqayıt”ı (110:107), “Abşeron Lions” “Gəncə”ni (81:71), “Ordu” isə “Quba”nı (98:87) məğlub edib.

İdman.Biz
