Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda ilk yarımfinal cütlüyü məlum olub - YENİLƏNİB+ FOTO

Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsinin daha bir oyunu keçirilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Bakı İdman Sarayında “Quba” ilə qarşılaşan “Sabah” 113:76 hesabı ilə qalib gəlib.
Daha əvvəl baş tutan qarşılaşmada “Ordu” “Sumqayıt”dan 93:74 hesabı ilə üstün olub.
Beləliklə, ilk yarımfinalda “Sabah” “Ordu” ilə qarşılaşacaq. Oyun fevralın 20-də Bakı İdman Sarayında keçiriləcək.
