“Gəncə” - “Sabah”: revanş çalarlı kubok finalı - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ

Bazar günü, fevralın 22-də basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunun finalı keçiriləcək. Həlledici görüşdə 2023-cü ilin kubok qalibi “Gəncə” ilə Azərbaycan Basketbol Liqasının (ABL) üçqat çempionu “Sabah” üz-üzə gələcək. Bakı klubu üçün bu, tarixində ilk kubok finalıdır.
İdman.Biz xatırladır ki, hər iki komandanın öz təcrübəsi və motivasiyası var. “Sabah” titul kolleksiyasını yeni kubokla zənginləşdirmək niyyətindədir. “Gəncə” isə mövsümü əliboş başa vurmaq istəmir, çünki regional təmsilçinin ABL-də çempionluq şansları paytaxt klubuna nisbətən daha az qiymətləndirilir.
Bəli, “Sabah” ABL komandaları arasında ən güclü legioner heyətinə malikdir və avrokuboklarda iştirak edib. Lakin komandanın bu ilə qədər heç vaxt kubok finalına yüksəlməməsi turnirin özünəməxsus xüsusiyyətlərini göstərir.
Kubokda yerli oyunçuların rolu daha böyükdür. Meydanda eyni anda iki azərbaycanlı basketbolçu çıxış edir. ABL-də isə format fərqlidir: bir yerli və dörd legioner oynayır. Bu isə kubok oyunlarında yerli basketbolçuların təsir imkanlarını artırır.
Finala gedən yol
Hər iki komanda mübarizəyə 1/4 final mərhələsindən başlayıb.
“Gəncə” bu mərhələdə turnirin favoritlərindən biri, 2024-cü ilin kubok sahibi “Neftçi”ni 95:92 hesabı ilə məğlub edib. Qələbə əzmkar alınıb: ilk hissədə 15 xal geri düşən (11:26) komanda xarakter nümayiş etdirərək yarımfinala vəsiqə qazanıb. Qaliblərin heyətində Ceykob Uayli 20 xalla ən məhsuldar oyunçu olub. Yerli basketbolçular arasında isə “Gəncə”nin hücumçusu Cəbrayıl Əkbərov 13 xalla fərqlənib.
Yarımfinalda “Gəncə” 1/4 finalda avrokubok təcrübəsi olan “Abşeron Layons”u mübarizədən kənarlaşdıran “Şəki” ilə üzləşib. ABL-də bu komandaların qarşılaşmaları əsl regional derbini xatırladır. Lakin kubok matçında “Gəncə” rəqibinə şans verməyib – 97:71. Görüşün ən yaxşısı 19 xalla Cəbrayıl Əkbərov olub. Yerli oyunçular arasında Ulaş Turqut da 15 xalla seçilib.
“Sabah”ın finala yolu nisbətən rahat alınıb. Həm 1/4 finalda, həm də yarımfinalda Bakı klubu B qrupunun komandaları ilə qarşılaşıb, halbuki özü A qrupunda liderdir. 1/4 finalda “Sabah” “Quba”nı 113:76 hesabı ilə məğlub edib. Hassani Qravett 23 xalla matçın ən yaxşısı seçilib, yerli basketbolçular arasında isə Şirzad Şirzadov 13 xal toplayıb.
Üçqat Azərbaycan çempionu yarımfinalda “Ordu” komandasına 83:66 hesabı ilə qalib gəldi. Qarşılaşmanın ən dəyərli oyunçusu Cerri Bleyks olub. Yerli basketbolçulardan Kamran Məmmədov 10 xalla yadda qalıb.
Finaldan nə gözləmək olar?
Hər iki kollektiv güclü yerli heyətə malikdir. “Gəncə”də Cəbrayıl Əkbərov, Ulaş Turqut və Nəzər Quliyev ön plana çıxır. “Sabah”da isə Şirzad Şirzadov, Kamran Məmmədov, Ramiz Quliyev və ağır zədədən sonra parketə qayıdan Endər Poladxanlı diqqət mərkəzindədir.
Bununla belə, kubok təcrübəsi baxımından “Gəncə” üstün görünür. Komanda 2023-cü ildə finalda NTD-ni əlavə vaxtda məğlub edərək kuboku qazanıb. Həmin görüşdə “Gəncə”nin heyətində Cəbrayıl Əkbərov, NTD-də isə hazırda “Sabah”ın formasını geyinən Şirzad Şirzadov çıxış edib. Beləliklə, Azərbaycan millisinin iki üzvü yenidən kubok uğrunda mübarizədə qarşılaşacaq. Ötən mövsüm “Gəncə” yenə finala yüksəlsə də, bu dəfə NTD-yə uduzub.
“Gəncə”nin digər üstünlüyü isə baş məşqçi, türkiyəli mütəxəssis Xəlil Atlının ABL-də tez-tez iki yerli basketbolçuya eyni anda şans verməsidir. Bu isə “2 yerli – 3 legioner” formatında daha yaxşı uyğunlaşma deməkdir. “Sabah”da isə yüksək rəqabət səbəbindən yerli oyunçular üçün heyətdə möhkəmlənmək daha çətindir.
Ancaq “Sabah”ı hesabdan silmək böyük səhv olardı. Bu, ölkənin aparıcı basketbol klubudur. Komanda qrupunda inamla liderdir və ABL-in əsas favoritidir. Cari mövsümdə “Gəncə” hələ ki, ABL çərçivəsində paytaxt klubunu məğlub edə bilməyib.
Bununla belə, tərəflər üçün bu qarşıdurma tam yeni deyil. 2022/2023 mövsümündə “Gəncə” və “Sabah” ABL finalında üz-üzə gəlib. Həmin vaxt gərgin mübarizədə qalib gələn Bakı klubu yenilənmiş Azərbaycan çempionatında ilk titulunu qazanmışdı.
Bu səbəbdən qarşıdakı kubok finalı azarkeşlərdə həm nostalji hisslər oyadacaq, həm də “Gəncə” üçün özünəməxsus revanş imkanı yaradacaq.
Finalda yalnız iki güclü komanda deyil, bir-birini yaxşı tanıyan iki tarix qarşılaşacaq. Üstəlik, bu matç ABL-də bəzən legionerlərin kölgəsində qalan yerli basketbolçuların maksimum potensialını göstərməsi üçün ideal fürsət olacaq.
Mustafa Daşdəmirov