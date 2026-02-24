24 Fevral 2026
ABŞ-da yeniyetmə basketbolçu 17 yaşında vəfat edib

24 Fevral 2026 19:43
ABŞ-ın Tennessi ştatındakı Lebanon High School liseyinin 17 yaşlı şagirdi və basketbolçusu Ceyden Beyli, illərdir davam edən sümük xərçənginin nadir bir növü olan osteosarkoma ilə mübarizədən sonra 19 fevralda vəfat edib.

İdman.Biz bilirir ki, onun sol qolu ötən avqust ayında amputasiya edilmişdi, lakin bu, onun məktəb komandasında oynamağa davam etməsinə mane olmayıb.

“O, həmişə komanda üçün ilham mənbəyi olub və onun mirası əbədi yaşayacaq. Əsl qəhrəman olan o, ətrafındakı hər kəsə sevgi və dəstək paylayarkən xəstəliyi ilə cəsarətlə mübarizə apardı”, - məktəbin sosial media paylaşımında bildirilib.

