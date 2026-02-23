23 Fevral 2026
“Sabah” arxayınlaşdı və biz bundan istifadə etdik” - Cəbrayıl Əkbərovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

23 Fevral 2026 13:51
“Gəncə” Azərbaycan Kubokunun basketbol üzrə finalında “Sabah”a 89:82 hesabı ilə qalib gələrək titula sahib çıxıb.

İdman.Biz-ə danışan komandanın forvardı Cəbrayıl Əkbərov görüşün gərgin və emosional keçdiyini bildirib:

“Final həyəcan və adrenalinlə dolu idi. “Sabah” müntəzəm mövsümün ən güclü komandasıdır, üç ildir Liqanın çempionudur. Belə səviyyəli legionerlərə qarşı oynamaq çox çətindir”.

Oyunda ilk hissəni 26:21 öndə başa vuran “Gəncə” sonuncu periodun ortalarınadək hesabda geri düşsə də, yekunda üstünlüyü ələ alıb. Əkbərov rəqibin arxayınlaşdığını vurğulayıb:

“Düşünürəm ki, “Sabah” tez sevindi və zəiflik göstərdi. Basketbolda hətta 10 saniyə çox şeyi dəyişə bilər. Fürsətdən istifadə edib onları yaxaladıq və bundan sonra toparlana bilmədilər”.

Yerli oyunçular arasında səkkiz xal və altı ribaundla ən yaxşı göstəriciyə imza atan basketbolçu performansından tam razı qalmadığını deyib:

“Yarımfinal və 1/4 finaldakı kimi çox xal toplamadım, amma müdafiədə və hücumda komandaya faydalı olduğumu düşünürəm”.

O, əvvəlki finalları da xatırladıb:

“Qalib gəlmək hər zaman xoşdur. 2023-cü ildə kuboku qazananda emosiyalar fərqli idi. Ötən il isə finalda uduzduq – zədə almışdım, bir gözlə görmürdüm və bir hissəni tam buraxdım. Sonradan meydançaya qayıtsam da, konsentrasiya itmişdi”. Əkbərov əlavə edib ki, kubok qələbəsi komandaya əlavə motivasiya verib və məqsəd pley-in mərhələsini keçmədən birbaşa pley-offa vəsiqə qazanmaqdır.

